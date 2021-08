"Je suis très reconnaissant" - Nagelsmann a discuté avec Flick avant de rejoindre le Bayern

L'ancien entraîneur de Leipzig a échangé avec son prédécesseur au Bayern Munich, désormais à la tête de la Mannschaft.

Julian Nagelsmann a révélé qu'il avait eu des discussions "précieuses" avec son prédécesseur au Bayern Munich, Hansi Flick, à qui il est "très reconnaissant" de lui avoir donné des conseils.

Nagelsmann a été recruté pour remplacer Flick à l'Allianz Arena à la fin de la campagne 2020-21, après avoir passé les deux années précédentes de sa carrière au RB Leipzig.

Flick a remporté une multitude de trophées majeurs au cours de la même période avec le Bayern, et il a été en mesure de transmettre une partie de son expérience à l'homme qui devra inaugurer une nouvelle ère cette saison.

Avant le premier match de Bundesliga du Bayern contre le Borussia Mönchengladbach vendredi, Nagelsmann a parlé à BR24 Sport de ses conversations avec le nouvel entraîneur allemand : "J'ai parlé avec lui, moins du passé et des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné.

"Nous avons échangé nos points de vue sur les joueurs, ce qui est important pour les joueurs, quelles ont été ses expériences avec d'autres joueurs, ce qui compte beaucoup pour eux, ce qui devrait être laissé de côté. C'était précieux, je lui en suis très reconnaissant."

Flick a occupé le poste d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale allemande et du Bayern avant de prendre la tête de l'Allianz Arena à titre intérimaire en novembre 2019.

L'homme de 56 ans a réalisé un triplé sans précédent au cours de ses premiers mois à la tête du club, obtenant au passage un contrat permanent de trois ans, et les trophées ont continué à affluer la saison dernière.

Le Bayern a remporté la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA avant de décrocher son neuvième titre consécutif en Bundesliga. Flick a ensuite pris la décision de démissionner après une brouille avec le directeur sportif Hasan Salihamidizic.

Nagelsmann a alors été identifié comme le candidat idéal pour occuper la place centrale, l'homme de 34 ans s'étant imposé comme l'un des meilleurs jeunes entraîneurs d'Europe à Leipzig depuis son arrivée au club en 2019.

Il a contribué à transformer Leipzig en prétendants au titre de Bundesliga et en demi-finalistes de la Ligue des champions, convainquant finalement le Bayern de lui offrir un contrat lucratif de cinq ans.

Dayot Upamecano a suivi Nagelsmann au Bayern en provenance du RB Leipzig, tandis qu'Omar Richards et Sven Ulreich ont également été signés via des transferts gratuits, mais il a été suggéré que d'autres renforts seront nécessaires pour que l'équipe se batte pour l'argent sur les fronts nationaux et européens cette année.

Erling Haaland, du Borussia Dortmund, fait partie des nombreux noms de renom liés aux champions d'Allemagne, et leur jeune et talentueux manager n'exclut pas d'autres acquisitions à ce stade.

"Nous sommes dans un échange quotidien lorsqu'il s'agit de l'équipe, a ajouté Nagelsmann. Si quelque chose se produit qui nous convient et que nous pouvons le financer, alors personne au Bayern Munich ne dira : 'Non, nous ne le ferons certainement pas'."