Juventus - Un coéquipier de Cristiano Ronaldo impressionné par ses coups francs... à l'entraînement

Carlo Pinsoglio, gardien de but à la Juventus Turin, ne s'explique pas l'incapacité du Portugais à convertir ses tentatives en match officiel...

Leur amitié est l'une des plus étranges du monde du football, celle entre un troisième gardien de but et une star absolue : Carlo Pinsoglio et Cristiano Ronaldo, le couple inattendu qui divertit les fans de la Juventus. Un sentiment né presque par hasard, le Portugais, vainqueur par nature, aimant aussi s'amuser au bon moment avec ses coéquipiers.

Carlo Pinsoglio a accordé une interview à Tuttosport, révélant quelques anecdotes liées à la relation avec CR7. "À sa fête d'anniversaire, la surprise, j'étais heureux d'être là, avec ses amis les plus proches, mais c'était étrange de voir tout le monde s'arrêter pour nous voir. Je me souviens quand Georgina m'a envoyé le message pour m'inviter".

Depuis ce jour, la relation entre les deux hommes s'est développée, si bien que Carlo Pinsoglio a utilisé une société appartenant à Cristiano Ronaldo pour remédier à sa calvitie. Mais ce qui fait surtout le lien entre les deux amis, c'est bien entendu le football. Et le gardien de but est notamment impressionné par la qualité du buteur sur coup-franc.

"Un discours pour le convaincre ? Eh bien, il a un contrat d'un an"

Pourtant, le Portugais n'a converti qu'une seule de ses 72 tentatives dans cet exercice avec la Juventus Turin. Une anomalie, tant il est à l'aise à l'entraînement. "À l'entraînement, ils rentrent tous (...) Pourquoi ne les marque-t-il pas dans un match ? Je ne sais pas, évidemment dans un match c'est différent de ça, à l'entraînement, mais je ne sais pas. Pas de chance peut-être", s'est ainsi interrogé le portier, qui espère de tout coeur que Cristiano Ronaldo, sous contrat jusqu'en 2022, reste à la Juve le plus longtemps possible.

"S'il restera ? Je ne sais pas. J'espère sincèrement, car cela affecte beaucoup. Un discours pour le convaincre ? Eh bien, il a un contrat d'un an ! En théorie, si quelque chose d'étrange ne se produit pas. .. Mais je pense et j'espère qu'il restera", a aussi confié Carlo Pinsoglio, fan absolu de son coéquipier arrivé en provenance de Madrid.

Il faut dire que Cristiano Ronaldo est encore régulièrement décisif en Serie A et semble loin de la retraite, malgré ses 36 ans. Toutefois, il peine notamment à se montrer à la hauteur des attentes en Ligue des Champions, compétition dans laquelle la Juventus Turin a été éliminée par le FC Porto au stade des huitièmes de finale cette saison.