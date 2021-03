Le salaire offert par le Real à Cristiano Ronaldo a fuité !

Le salaire max qu’offre le Real Madrid pour recruter Cristiano Ronaldo a été dévoilé.

Le joueur portugais s'approche d'un retour potentiel au Real Madrid avec prudence. La star de la Juventus n'a pas exclu un transfert à la fin de la saison et son ancien club, avec Manchester United et le PSG, seraient les destinations les plus probables s'il décidait de quitter Turin.

La Juve est naturellement désireuse de conserver son atout précieux, mais pourrait être tentée de vendre au bon prix, les champions de Serie A devant équilibrer les comptes à la fin de la campagne 2020-21.

Une des raisons pour lesquelles la Juventus ne forcerait pas la star portugaise à rester est le lourd fardeau qu'il représente sur le bilan financier du club. Entre le coût de son salaire et l’amortissement du transfert, c’est environ 87 millions d’euros par saison. Mais quel salaire pour Cristiano Ronaldo à son retour au Real Madrid. Ses émoluments auraient ainsi fuité dans la presse espagnole.

Le Real veut payer moins pour Ronaldo

La Casa Blanca serait ainsi disposée à payer 25 millions d’euros net par an en salaire à l'ancien mancunien, alors qu’avant son départ pour le Piémont, le salaire du Portugais était estimé proche d’une trentaine de millions d’euros net par exercice.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo, s’est engagé avec la Juventus en 2018, contre une somme de 115 millions d’euros, bonus compris.

Récemment, alors que la presse espagnole s’emballe et annonce l’envie de Cristiano Ronaldo de retourner au Real Madrid, Pavel Nedved a été contraint de réagir. Lors d’une interview accordée à DAZN, le vice-président turinois a fermé la porte à un éventuel départ de la star portugaise.

"Ronaldo a un contrat avec la Juve, et celui-ci s’achèvera le 30 juin 2022, a rappelé Nedved lors d’une interview accordée à DAZN pour mettre les points sur les i. Il restera au club la saison prochaine, il est tout simplement intransférable".