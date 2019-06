Le PSG battu dans la course pour De Ligt ?

La Juventus aurait pris les devants dans le transfert du jeune néerlandais et pourrait le chiper au nez et à la barbe du club de la capitale.

Nouvelle déception à venir pour les supporters du ? Alors que le champion de en titre semblait bien embarqué pour frapper un grand coup et s'offrir la pépite de l' Amsterdam, Matthijs de Ligt, ce dernier pourrait finalement échapper au club de la capitale. En effet, le PSG pourrait revivre le même traumatisme que l'hiver dernier lorsque Frenkie De Jong promis au club de la capitale avait finalement décidé de s'engager au Barça à la dernière minute suite à une contre offensive du club catalan.

Si cette fois-ci, le champion d' en titre est hors course dans le dossier Matthijs de Ligt faute de moyens pour s'aligner sur la proposition parisienne et aussi en raison de l'envie du joueur de ne pas aller au Barça pour sa progression, c'est la qui serait en passe de rafler la mise et de chiper le néerlandais au nez et à la barbe du PSG. Selon la presse italienne, ce sont les Bianconeri qui seraient désormais en pole position dans le dossier.

Nouvel échec pour le PSG ?

Il y a quelques jours, la presse italienne avançait que la Juventus avait décidé de faire une nouvelle proposition au défenseur de l'Ajax et avait désormais ses faveurs. Le champion d' en titre proposerait un salaire plus conséquent au joueur, estimé à 15 millions d'euros par an. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'affaire serait en très bonne voie pour la Juventus qui devrait rafler la mise "sauf surenchère du PSG", selon le son de cloche au sein du club turinois.

La Juventus serait donc très près d'obtenir un accord avec Matthijs de Ligt et aurait proposé 70 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam. De son côté, Tuttosport annonce que le transfert est au stade de la "finalisation". Le journal turinois ajoute que le défenseur néerlandais se verrait bien jouer avec Cristiano Ronaldo, qui avait tenté de le convaincre après la finale de la Ligue des Nations entre les et le , et que l'offensive de Pavel Nedved il y a une semaine aurait fait basculer l'affaire.

Tout indique que le PSG pourrait vivre la même mésaventure qu'avec Frenkie De Jong, mais cette fois-ci avec son coéquipier et compatriote, Matthijs de Ligt, à moins que le club de la capitale ne parvienne à inverser la tendance grâce à Leonardo en revalorisant son offre. Une chose est sûre, le champion de France en titre va se battre jusqu'au bout pour tenter de s'attacher les services du roc de l'Ajax Amsterdam.