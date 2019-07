De Ligt à la Juventus au ralenti : Barcelone offre plus à l'Ajax et espère toujours

La première offre de la Juventus pour De Ligt a été rejetée par l'Ajax. Barcelone a offert 70 millions d'euros et espère un redressement.

De Ligt à la , ce n'est plus aussi sûr. La première offre des bianconeri, d'un montant d'environ 55 millions d'euros plus 10 de bonus, a en fait été rejetée par l' , qui, pour vendre le défenseur, demande au moins 75 millions, bonus compris.



C’est pourquoi, selon "Sport", Barcelone revient et espère atteindre De Ligt pour lequel il avait offert 70 millions d’euros il ya quelques semaines à m'Ajax. Cependant, Raiola (agent du joueur) a entre-temps trouvé un accord avec la Juventus basé sur un contrat de 12 millions de nets par saison, y compris des bonus.



Barcelone n'entend pas relancer son offre au joueur mais suit de près les négociations entre l'Ajax et la Juventus, prêt à profiter d'une rupture entre les parties. Le club néerlandais a en fait une offre plus élevée également du PSG et n’a pas l’intention de réduire ses revendications.De Ligt, qui avait initialement donné la priorité à Barcelone, a accepté le transfert en mais ne veut pas rompre avec l'Ajax.