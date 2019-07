Mercato - De Jong : "Je serai le même Frenkie à Barcelone"

Alors qu'il sera présenté avec le Barça ce vendredi, Frenkie de Jong voit son avenir avec un certain optimisme du côté du Camp Nou.

Frenkie de Jong va être présenté de manière officielle comme un nouvel élément du Barça, ce vendredi au Camp Nou (18h15). Le jeune mileu de terrain hollandais s'est confié sur le nouveau défi qui va l'attendre sous la direction d'Ernesto Valverde et a hâte d'être devant les supporters du club catalan. Il s'est confié à Algemeen Dagblad.

La présentation au Camp Nou "Ce sera spécial de faire l'expérience. J’ai vu les présentations de joueurs de grands clubs comme Barcelone à la télévision et je vais maintenant en faire partie moi-même. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais cela ne me dérange pas trop. Je laisse juste cela arriver et j'essaie de l'apprécier le plus possible. Je ne suis pas stressé à ce sujet et je ne changerai pas de comportement. Donc à Barcelone je serai le même Frenkie. Sur le terrain et en tant que personne."



"J'ai eu tout le temps d'y réfléchir. Ce fut une année remarquable avec l' . Tous ces matches et le fait de gagner le doublé national. J'ai remarqué que j'avais encore la chair de poule quand j'en parle à des amis. Je suis content d’avoir terminé avec l'Ajax avec des trophées. Bien sûr, ça va me manquer et je suis sûr qu'il faudra un peu de temps pour s'habituer à ne pas aller au De Toekomst (centre d'entraînement) tous les matins, mais j'ai effectué un changement plus tôt lorsque je suis allé de Willem II à Ajax et j'ai eu beaucoup de bonnes choses en retour."



Une préparation pour Barcelone vu l'annonce du transfert tôt (janvier) ? "Nous avons eu un match tous les 3 jours avec l'Ajax. J'ai donc à peine eu le temps de penser à la saison prochaine. J'ai bien suivi des cours d'espagnol, mais j'aurais pu faire mieux. J'ai eu dix cours, mais pas beaucoup de temps pour étudier. Au moins je connais quelques mots. Je vais devoir apprendre la langue quand je devrai la parler tous les jours."