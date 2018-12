Juventus, Paulo Dybala appelle le PSG à la prudence contre Manchester United

L'international argentin conseille au champion de France en titre de faire attention à Manchester United en dépit de leur mauvaise période.

Le huitième de finale entre le PSG et Manchester United attire l'attention des observateurs du football mondial comme la majorité des affiches de la Ligue des champions, bien évidemment. Nombreux sont ceux qui ont hâte de voir le trio Edinson Cavani-Kylian Mbappé et Neymar se mesurer aux meilleures équipes européennes et mettre à mal ou non la défense des Red Devils.

Bien entendu, le PSG, qui a certes eu du mal à se sortir de son groupe avec Naples et Liverpool, est favori de cette double confrontation. D'abord parce que le club de la capitale a terminé premier de sa poule mais aussi parce que Manchester United est en mauvaise passe en Premier League. Néanmoins, les joueurs et les dirigeants du PSG ont confié ce lundi, les uns après les autres, se méfier des Red Devils.

Dybala-Buffon, même son de cloche

L'article continue ci-dessous

Et ils ont bien raison à en croire Paulo Dybala. L'attaquant de la Juventus a été confronté à Manchester United lors de la phase de poules cette saison avec une victoire à la clé à Old Trafford mais aussi une défaite à domicile alors que tout poussait à croire que les Bianconeri ne feraient qu'une bouchée des hommes de José Mourinho. Au micro de RMC Sport, l'international argentin a prévenu le PSG de se méfier de Manchester United.

"C’est dur de donner un conseil car Manchester United est une grande équipe. En ce moment, on dirait qu’ils traversent une période difficile et même quand on les a affrontés, on a eu beaucoup de possibilité de marquer, de plier le match, nous n’avons pas réussi, et eux en dix minutes ont plié la rencontre. On dirait une équipe qui ne joue pas, qui t’attends, mais quand tu ne t’y attends pas, ils marquent et te font mal", a confessé Paulo Dybala.

Nul doute que les joueurs du PSG ont bien reçu le message. Son ancien coéquipier, Gianluigi Buffon a lui aussi eu une déclaration dans la même lignée, conscient que les Red Devils ont le temps de se remettre en forme avant l'affrontement contre le champion de France en titre en Ligue des champions.