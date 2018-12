PSG, Gianluigi Buffon se méfie de Manchester United

Le gardien italien du PSG craint un changement de dynamique chez les Red Devils d'ici au mois de février et à la rencontre de C1.

Grand favori face à Manchester United, le PSG fait tout de même attention à l'excès de confiance. Les joueurs et dirigeants du club de la capitale sont bien placés pour savoir que la réalité d'aujourd'hui n'est pas la même que celle de demain. Manchester United aura très certainement un visage bien différent, meilleur ou pas, au mois de février qu'à l'heure actuelle.

Au micro de RMC, Gianluigi Buffon s'est montré méfiant envers Manchester United : "Non, ce n’est pas un tirage facile. Certaines équipes ont eu un tirage compliqué, d’autres s’en sortent mieux. J’ai vu que la Juve a hérité d’un tirage difficile avec l’Atlético de Madrid. Le Bayern Munich a tiré Liverpool. Puis il y a encore Barcelone, le Real Madrid. C’est un tirage au sort intermédiaire. Nous devrons être courageux".

"Beaucoup de choses peuvent se passer en deux mois"

"Il nous faudra avoir la même mentalité que celle montrée lors des derniers matches de Ligue des champions. Mais j’ajouterai aussi que la Ligue des champions ne reprend qu’en février, dans deux mois. Il peut se passer beaucoup de choses. Ils peuvent changer d’entraîneur, de joueurs, il y a un mercato. Selon moi, ce n’est le bon moment pour faire l’analyse de cette équipe", a ajouté le gardien italien.

L'entraîneur du PSG aussi refusait de s'emballer après le tirage : "Jouer contre Manchester United sera difficile car ils ont beaucoup d'expérience dans cette compétition et ce sera très difficile de jouer à Old Trafford. C’est un grand défi, un grand challenge. Si j’étais spectateur, je regarderai ce match à la télévision. Je ne pense pas qu’on soit favoris. On doit respecter les clubs qui ont cette expérience des grands rendez-vous en Ligue des champions, comme Manchester United".

Quand tu veux gagner le Grand Chelem en tennis, tu dois remporter plusieurs quarts de finale et demi finales….Ca peut arriver mais ce sont des exceptions. Nous sommes capables de gagner. Mourinho a une grande expérience de la Ligue des champions. C’est important de montrer notre faim de gagner. C’est important que lors de deux premiers mois nous jouions à fond chaque match. On sait qu'on va jouer contre Mancheter United mais il y a des matches importants avant. On doit bien jouer les deux matches qu'il nous reste cette année, puis il y aura les vacances et ensuite le calendrier sera dense. Ce serait une grande faute de se projeter maintenant sur le match de Ligue des champions", a conclu Thomas Tuchel.