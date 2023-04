Juventus : Paulo Dybala a dit à Cristiano Ronaldo qu'il le "détestait"

Paulo Dybala a dit à Cristiano Ronaldo qu'il le "détestait comme un enfant" lors de leur passage à la Juventus en raison de ses origines argentines.

Le duo offensif Paulo Dybala-Cristiano Ronaldo a passé trois saisons ensemble avant le retour spectaculaire du Portugais à Manchester United à l'été 2021, célébrant deux titres de Serie A et une poignée de coupes nationales au cours de cette période. Mais jouer aux côtés de l'un des plus grands joueurs de tous les temps au niveau du club restait une sensation étrange pour Dybala, dont la loyauté dans ce débat est clairement en faveur de son héros national, comme il l'a dit en plaisantant à Ronaldo une fois lors d'un vol de l'équipe.

"Je le détestais quand j'étais petit"

L'Argentin s'est confié à la présentatrice Diletta Leotta dans le cadre de l'émission "Scacco Capitale" de DAZN : "L'équipe était forte et il nous a apporté quelque chose de plus. La rivalité entre lui et Lionel Messi est profondément ressentie en Argentine et, enfant, j'ai toujours été du côté de Messi".

"Une fois, nous étions dans un avion pour aller jouer un match, j'étais à l'arrière et lui était assis plus en avant. À un moment donné, il est venu me voir pour parler de football et d'autres choses. Nous avions l'habitude de discuter de nos vies en général et je lui ai dit : "Je te détestais quand tu étais petit". Nous avons bien ri. Nous avons toujours eu une bonne relation, un bon dialogue", a expliqué l'attaquant de l'AS Roma.

"Je voulais faire quelque chose à Rome"

Si Ronaldo s'est séparé de la Juve en 2021, Dybala a fait de même un an plus tard, quittant la capitale italienne pour rejoindre la Roma de José Mourinho. Malgré quelques problèmes de condition physique, le joueur de 29 ans a affiché une impressionnante contribution de 25 buts en 34 matches cette saison, et a aidé les Giallorossi à se rapprocher, à la différence de buts, de la Ligue des champions et à atteindre les demi-finales de l'Europa League.

S'exprimant sur sa décision de rejoindre le club de la capitale, Dybala a poursuivi : "L'histoire commence un peu ici, au Colisée. Enfant, je regardais beaucoup de films sur Rome et les gladiateurs. J'ai dû voir le film 'Gladiator' plus de vingt fois. Lorsque Tiago Pinto nous a contactés, ces choses me sont revenues à l'esprit. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose dans cette ville".

Mourinho connaît une sorte de renaissance à Rome et Dybala a ajouté que le Portugais avait joué un rôle crucial dans son recrutement : "Mourinho a une image et un pouvoir important pour ce qu'il représente dans le monde du football. Il serait un bon joueur d'échecs. Avant d'arriver à la Roma, nous avons parlé deux fois, il est très doué pour 'entrer dans la peau de quelqu'un'. J'ai ressenti un sentiment particulier : il est difficile de trouver quelqu'un qui parle sincèrement dans le monde du football".

Grâce à la réintroduction des 15 points de la Juventus en championnat, l'AS Roma occupe actuellement la cinquième place de Serie A à sept journées de la fin. L'Argentin espère être présent lors du prochain test, qui aura lieu samedi à domicile face à Milan, un autre grand club prétendant à disputer la C1 l'an prochain.