Cassano : "Ronaldo a un gros problème avec Sarri"

L'ancien international pense qu'il existe une grande tension entre la star portugaise, Cristiano Ronaldo, et son coach à la Juventus, Maurizio Sarri.

Cristiano Ronaldo semble avoir "un gros problème" avec Maurizio Sarri, affirme Antonio Cassano. La star portugaise serait irritée par les récentes décisions de l'entraîneur de la .

Sarri a remplacé CR7 à deux reprises en cours du match, lors des oppositions contre le et l’ . Ces décisions ont été mises sur le compte de problèmes de condition physique, Ronaldo ayant déclaré qu'il était "diminué" à cause d'un souci au genou. Ce souci a empêché le joueur de 34 ans de disputer une confrontation en contre , bien qu'il soit revenu pour le match d'après contre l'Atletico en Champions League. Ronaldo a également disputé un match nul 2-2 avec , dimanche, dans le cadre d'un match nul 2-0. Il a inscrit son premier but pour Juve depuis le 30 octobre.

Sarri a admis que son acteur vedette avait besoin de "retrouver le brillant", bien qu'il ait minimisé les informations faisant état d'une fracture dans le camp de Bianconeri. L'ancien international italien Cassano n'accepte pas cet argument. L'ancien joueur du a déclaré que des divisions commençaient à se former à Turin. Il a confié à Tiki Taka: "Je pense que Ronaldo a un gros problème avec Sarri. Tout a commencé avec deux remplacements consécutifs, ce qui irrite tout joueur. À mon avis, il y a un problème entre eux et la Juventus réussit à bien le maîtriser."

Le débat Ronaldo-Sarri n'est pas le seul sujet qui, selon Cassano, devrait être réglé par la Juve. Il a ajouté que les champions d' devraient remettre Wojciech Szczesny à son banc, avec le vainqueur de la Coupe du Monde âgé de 41 ans, Gianluigi Buffon - qui a rejoint le club cet été - reste le "meilleur" gardien de but. L’ancien joueur de Milan et de la Roma a ajouté: «Buffon devrait jouer, car il reste une meilleure option que Szczesny. Il a toujours été un remplaçant, et il était derrière [Manuel] Almunia et [Lukasz] Fabianski".