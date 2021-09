Juventus : L'une des pires défense d'Europe avec un triste record en approche

L'équipe de Massimiliano Allegri a poursuivi son mauvais début de saison avec une prestation décevante contre les Rossoneri.

La Juventus est en reconstruction, c'est désormais confirmé après un début de saison décevant. Les difficultés défensives de la Juventus se poursuivent après que les Bianconeri aient été tenu en échec 1-1 par leur rival de toujours, l'AC Milan, à l'Allianz Stadium, dimanche. Massimiliano Allegri est toujours à la recherche de sa première victoire depuis son retour à la Juventus pour un deuxième mandat sur le banc de touche.

Ante Rebic a égalisé en fin de match pour le Milan, répondant ainsi à l'ouverture du score d'Alvaro Morata à la deuxième minute de jeu dans ce duel entre deux poids lourds de la Serie A. Les Bianconeri ont ainsi glissé à la 18e place du classement, à huit points du leader et champion en titre, l'Inter Milan, et ont également atteint un nouveau seuil défensif en manquant une nouvelle fois de réaliser un clean sheet cette saison.

L'article continue ci-dessous

La Juventus a désormais encaissé un but ou plus lors de 18 matches de championnat consécutifs - une série qui remonte au 9 mars dernier alors qu'Andrea Pirlo était encore sur le banc de touche - ce qui constitue actuellement le pire bilan des cinq principaux championnats européens. Les géants italiens ne sont plus qu'à un match d'égaler leur série de 19 matches sans réussir à prendre le moindre but en 2010, et à trois d'égaler leur pire série de 1955.

4 - La #Juventus non ha vinto nessuna delle prime quattro partite stagionali di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 1961/62, 1955/56 e il 1942/43. Affanno.#SerieA #JuventusMilan #JuveMilan — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 19, 2021

Quel bilan la Juve a-t-elle établi ?

Allegri est également le quatrième entraîneur de la Juventus à rester sur une série de quatre matches sans victoire en début de saison. Les trois autres fois, le club n'a pas remporté le titre en 1942-43, 1955-56 et 1961-62. Allegri a essayé de tirer le positif du résultat final contre Milan, mais a admis que la Juve aura du mal à regagner le Scudetto si elle ne supprime pas les erreurs régulières en défense. "Il était important d'obtenir un résultat positif et nous l'avons fait. Une défaite ne nous aurait pas définitivement laissé derrière Milan, mais un gros avantage, maintenant c'est plus facile à combler", a-t-il insisté.

"Le problème est que gagner un match est une chose, gagner un championnat en est une autre, et cela signifie ne pas concéder de buts à cause d'erreurs comme celle-là. Nous pouvons faire match nul si l'autre équipe fait mieux, mais pas si nous donnons le ballon. Il y a eu des points positifs, c'est-à-dire la première mi-temps, mais ce qui me met en colère, ce sont les 15 dernières minutes. Nous aurions dû souffrir davantage, être prêts à nous battre bec et ongles. Dans ces moments-là, il ne faut pas chercher à être esthétiquement beau, il faut juste ramener le résultat à la maison, même s'il est moche", a ajouté l'Italien.

Les Bianconeri n'ont désormais que trois jours pour se reprendre avant un déplacement avec un succès obligatoire à Spezia, suivi d'un match à domicile contre la Sampdoria dimanche. Massimiliano Allegri préparera ensuite ses joueurs pour leur deuxième match de la phase de groupe de la Ligue des champions contre Chelsea, où ils tenteront de poursuivre sur la lancée de leur victoire 3-0 à Malmö lors de la première journée.