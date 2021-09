Juventus : Kean ne ressent "aucune pression" à remplacer Cristiano Ronaldo

L'international italien est de retour à Turin après avoir été prêté par Everton et cherche à compenser la perte de la superstar portugaise.

Moise Kean est de retour au bercail. Formé à la Juventus, l'international italien a été l'homme vers lequel la Juventus s'est tournée après le départ de Cristiano Ronaldo pour Manchester United, mais le joueur de 21 ans affirme qu'il ne "ressent aucune pression" pour remplacer le quintuple Ballon d'Or à Turin. Les Bianconeri se sont retrouvés pris au dépourvu à la fin du mercato avec le départ soudain du Portugais à Manchester United.

Massimiliano Allegri dispose de plusieurs autres options, dont Paulo Dybala et Alvaro Morata, mais Moise Kean, qui est sorti du centre de formation du club turinois en 2016, est l'homme qui a été recruté après le départ de Cristiano Ronaldo pour un prêt de deux ans en provenance d'Everton, après un prêt d'un an au Paris Saint-Germain. Lorsqu'on lui a demandé d'aider à combler le vide créé par le départ d'un grand joueur de tous les temps, Kean a déclaré aux journalistes : "Je ne ressens aucune pression pour remplacer Cristiano Ronaldo".

"Je veux juste donner un coup de main à l'équipe où j'ai grandi et où j'ai vécu de bons moments. Je veux juste jouer, je n'ai aucune pression, je ressens juste la responsabilité de porter le maillot de la Juventus. J'ai toujours aimé jouer pour ce club. Dès que l'opportunité s'est présentée, il n'y avait aucun doute dans mon esprit et j'ai fait le bon choix. La Juventus a toujours eu une place dans mon cœur", a ajouté l'international italien.

Combien de buts Kean a-t-il marqués dans sa carrière ?

Moise Kean ne regrette pas les expériences diverses et variées qu'il a connu ces dernières années : "Je suis très chanceux d'avoir connu différents championnats comme la Premier League et la Ligue 1 à mon âge. J'ai beaucoup appris et maintenant je suis prêt à tout donner pour cette équipe. Je suis ici pour aider l'équipe. C'est le club où j'ai grandi et j'ai beaucoup de bons souvenirs. Je ressens un sentiment de responsabilité en jouant pour la Juve, mais ce n'est pas un fardeau".

"Nous avons une équipe jeune avec beaucoup d'expérience. Nous n'avons pas fait les meilleurs débuts mais la Juventus vise toujours haut et je suis sûr que nous obtiendrons de bons résultats. Allegri est un entraîneur qui vise toujours le sommet et il m'a appris beaucoup de choses. Le match de Malmö a été bon pour le moral. Nous sommes prêts pour notre match contre l'AC Milan dimanche", a conclu l'ancien attaquant du PSG.

Kean a inscrit huit buts en 21 apparitions avec la Juve lors de son premier passage au club, qui comprenait un prêt au Hellas Verona en 2017-18. Il est parti à Everton en 2019, mais a eu du mal à s'imposer en Angleterre et n'a inscrit que quatre buts pour les Toffees en 39 apparitions. Une étincelle a cependant été trouvée lors d'un prêt au Paris Saint-Germain la saison dernière, avec le chemin des filets trouvé à 17 reprises pour le vice-champion de France. Il est maintenant de retour dans un environnement familier et cherche à prouver sa valeur à la Juve, Kean cherchant également à s'imposer en sélection nationale où il compte 10 caps et quatre buts pour l'Italie après avoir manqué l'Euro 2020.