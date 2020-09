Juventus, le clan Higuain annonce des offres de Ligue 1 et d'ailleurs

L'agent de l'attaquant argentin a apprécié la franchise d'Andrea Pirlo et a évoqué les options de son frère.

Gonzalo Higuain est "persona non grata" à la . Du haut de ses 32 ans, l'attaquant argentin, acheté pour 90 millions d'euros à à l'été 2016, est sur le départ de la Juventus. Le champion d' en titre avait déjà tenté de se débarrasser de l'attaquant argentin à l'été 2018 suite à l'arrivée de Cristiano Ronaldo en le prêtant à l' avec une option d'achat. Mais en vain. La Juventus avait retenté sa chance en le cédant à et Maurizio Sarri. Une nouvelle tentative vaine.

L'arrivée de Maurizio Sarri à la Juventus l'été dernier a offert une nouvelle chance à Gonzalo Higuain, mais l'attaquant argentin a perdu de sa superbe et est apparu emprunté physiquement. Alors forcément, le nouvel entraîneur, Andrea Pirlo a vite fait part de ses intentions à Gonzalo Higuain et ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. Gonzalo Higuain est donc prié d'aller voir ailleurs et l'a bien compris. Dans une interview accordée à Tuttosport, Nicolas Higuain, frère et agent de Gonzalo, est revenu sur cet épisode.

"Higuain ne jouera plus en Italie"

L'article continue ci-dessous

"Nous avons apprécié la franchise de Pirlo. Il a dit à Gonzalo ce qu'il pensait en face de lui. Cela n'arrive pas toujours et c'était important. On parle tout simplement d'un attaquant qui a marqué 350 buts ces dernières années. Il faut dix ans pour les marquer, puis malheureusement on oublie vite. Nous sommes des gens du football et nous savons que ces choses peuvent arriver", a confessé l'agent et frère de l'attaquant de la Juventus.

Plus d'équipes

Nicolas Higuain a évoqué l'avenir de son frère et a avoué avoir reçu plusieurs offres : "Nous avons reçu des offres de , d' , d' , de et des États-Unis. Beaucoup de propositions, mais aucune qui nous fait trembler les jambes. Nous les étudierons calmement, mais deux choses sont sûres : Gonzalo ne jouera plus en Italie. Et surtout jamais à Boca Juniors. Il a grandi à River et n'ira jamais chez ses rivaux".

Une autre chose est sûre, Gonzalo Higuain n'a pas l'intention de raccrocher les crampons cet été alors qu'il est seulement âgé de 32 ans. L'agent de l'Argentin a fermé la porte à ce scénario : "La retraite ? C'est une énorme connerie. Ce n'est pas encore le moment, il veut jouer. Il se sent fort dans sa tête et dans son corps. (...) Il veut jouer à nouveau et à l'étranger. Peut-être qu'il reviendra en dans le futur, pas maintenant".