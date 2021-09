Dybala confirme des discussions avec la Juventus

Le contrat actuel de l'Argentin expire à la fin de l'année, mais son club est prêt à en faire sa figure centrale à Turin.

Paulo Dybala a révélé qu'il s'attendait à reprendre les négociations avec la Juventus pour un nouveau contrat après avoir mené les géants italiens à une confortable victoire lors de la première journée de Ligue des champions ce mardi soir. L'international argentin a marqué sur penalty lors de la victoire 3-0 face à Malmö, Alex Sandro et Alvaro Morata ayant également inscrits leurs noms sur la feuille de match.

Ce fut un retour en forme bienvenu pour la Juve, qui connaît un début de saison très décevant en Serie A, sans la moindre victoire au compteur en trois matches, après le départ de Cristiano Ronaldo. "Je pense qu'il y aura une nouvelle réunion cette semaine. Les directeurs ont changé, donc nous avons recommencé depuis le début", a expliqué Paulo Dybala à Sky Sports après le coup de sifflet final de la rencontre face à Malmö.

"Nous espérons parvenir à une conclusion heureuse, j'espère qu'il y aura bientôt de bonnes nouvelles", a ajouté l'international argentin au sujet de son avenir et de sa prolongation de contrat. "J'essaie toujours de donner le maximum. Les parties discutent, nous sommes tous sur la même longueur d'onde et nous espérons parvenir à une conclusion heureuse", a également indiqué Dybala à Sportmediaset.

Dybala figure de proue du projet Juve

Le contrat actuel de Paulo Dybala expire à la fin de la saison en cours, et les rapports en Italie suggèrent qu'il vise une augmentation de salaire significative afin de signer une extension après plus de six ans à Turin. Qui plus est, Paulo Dybala est en position de force étant donné que la Juventus s'expose à le perdre sans la moindre indemnité de transfert l'été prochain s'il ne prolonge pas dans les semaines à venir.

S'exprimant également après le match, le directeur du club Pavel Nedved a insisté sur le fait que l'Argentin était crucial pour les plans de la Juve : "Nous avons mis Paulo Dybala au centre de notre projet", a-t-il déclaré. "Nous comptons sur le joueur et nous allons essayer de faire signer le contrat le plus rapidement possible".

La victoire de mardi, quant à elle, est un soulagement bienvenu pour la Vieille Dame après un début de saison 2021-22 difficile. Le club se trouve dans la zone de relégation en Serie A après trois matchs, n'ayant récolté qu'un seul point jusqu'à présent. Massimiliano Allegri a encore du pain sur la planche pour aider la Juventus à revenir au sommet du football italien et il aura grand besoin de Paulo Dybala pour y parvenir.