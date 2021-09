Del Piero inquiet pour la Juventus

Alessandro Del Piero, l’ancien capitaine de la Juve, va beaucoup souffrir après le départ de sa star, Cristiano Ronaldo.

La Juventus de Turin est à la peine en ce début de saison. Elle n’a pas encore gagné le moindre match en trois journées et a déjà trouvé le moyen de chuter à deux reprises. Un démarrage totalement indigne de son rang.

Les Bianconeri font face à de sérieuses critiques dans leur pays. Giorgio Chiellini, l’un des cadres de l’équipe, a eu beau déclarer que ce n’est qu’un retard à l’allumage, les tifosi et les observateurs sont très inquiets. Une inquiétude parfaitement justifiée d’après un certain Alessandro Del Piero.

L’ancienne icône du club ne voit pas la Vieille Dame se remettre aussi facilement du départ de son buteur Cristiano Ronaldo. Pour lui, il y a nécessairement besoin de temps pour apprendre à jouer sans le quintuple Ballon d’Or.

« Allegri ne peut pas faire des miracles tout seul »

Il Pinturicchio a accordé une interview à La Gazzetta dello Sport, dans laquelle il a mis en avant le vide que laisse CR7 en partant : « Je ne pense pas qu'il faille parler de mauvaise préparation, mais juste regarder la réalité en face : de toute évidence Ronaldo ne voulait pas rester et le club ne pouvait le retenir, notamment en raison de l’aspect financier. J’apprécie Allegri, je pense qu'il a les idées claires, mais il ne peut pas faire de miracles tout seul. Et il est le premier à savoir que le problème de la Juve ne peut être attribué uniquement à ses choix techniques. Le travail à faire est grand, dans les vestiaires et sur le terrain ».

Le champion du monde 2006 a poursuivi en déclarant qu’il n’était pas d’accord avec ceux qui estiment que le passage de Ronaldo dans le Piémont était un échec. « Ronaldo est un champion et il fallait le prendre. Le problème, c'était plutôt le manque de progression de l'équipe autour de cette superstar, a-t-il souligné. Nous avons souvent jugé la performance de Cristiano presque sans rapport avec celle de la Juventus et c'est symptomatique de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Les résultats sur la scène européenne n'ont pas été à la hauteur, mais si l'on se souvient que City n'a pas encore remporté de Ligue des champions, on comprend à quel point les investissements ne sont pas toujours synonymes de victoires ».