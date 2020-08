Juventus - Higuain et Khedira priés de s'en aller cet été

Après Blaise Matuidi, transféré à l'Inter Miami, la Juventus Turin cherche désormais à se séparer de deux éléments : Gonzalo Higuain et Sami Khedira.

Il n'y a pas de temps à perdre. Et la le sait bien, pour ne pas dire très bien. Après une saison globalement décevante, malgré un nouveau Scudetto remporté, la Vieille Dame est une équipe en pleine reconstruction. Andrea Pirlo a pris la succession de Maurizio Sarri au poste d'entraîneur. Annonçant du changement.

Après Matuidi, Khedira et Higuain poussés vers la sortie

Première nouvelle : plus de Blaise Matuidi, dont le départ a été officialisé ce jeudi matin par l'Inter Miami. Deuxième nouvelle : il devrait prochainement en être de même pour Sami Khedira et Gonzalo Higuain. C'est en tout cas le souhait de la Juventus Turin et d'Andrea Pirlo, qui ne comptent plus sur eux.

Toutefois, s'en débarasser pourrait s'avérer compliqué. C'est pourquoi, ces dernières heures, la Juve a accélère les discussions avec leurs entourages respectifs. D'autant plus que, déjà l'été dernier, l'intention du club était la même pour l'Allemand et l'Argentin. Un seul mot clé : au revoir.

Ce scénario semble donc destiné à se matérialiser un an plus tard. Liés à la Juventus jusqu'en 2021, Khedira et Higuain ont commencé à regarder autour d'eux. Rien n'a avancé pour le moment, mais les principaux concernés sont désormais parfaitement conscients que leur avenir ne s'écrit plus dans le Piémont.

La stratégie de la Juventus est claire et sans équivoque : Khedira et Higuain ne feront pas partie de l'équipe dirigée par Pirlo.