Atalanta-PSG (1-2) : Mbappé, sensations retrouvées

Entré à l'heure de jeu mercredi contre l'Atalanta Bergame (1-2), Kylian Mbappé a littéralement changé le visage du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé n'avait que trente minutes dans les jambes, mais il a tenu toutes ses promesses mercredi soir. Entré à l'heure de jeu alors que son équipe était menée 1-0 par l' Bergame, le crack de Bondy a fait basculer le match dans le sens du . Au contraire de Marquinhos et Choupo-Moting, l'ancien monégasque n'a pas marqué, mais il a donné un supplément d'âme à sa formation.

"Il a donné de l'énergie au PSG"

Par sa vitesse et sa percussion, Kylian Mbappé a apporté le rythme qu'il manquait au PSG en présence de Pablo Sarabia et Mauro Icardi. Il n'a pas ménagé ses efforts, enchaînant les courses sur l'aile gauche, et aurait même pu marquer si le gardien adverse, Marco Sportiello, n'avait pas sorti le grand jeu (74e, 80e, 81e).

Physiquement, il a semblé plutôt bien, ne montrant aucun signe de douleurs au niveau de sa cheville. Ses sensations retrouvées ont fait mal aux Italiens, comme le rappelait l'entraîneur de l'Atalanta Gian Piero Gasperini après la rencontre. "On a plutôt bien géré notre avantage, mais après l'entrée en jeu de Mbappé, on a souffert. Il a donné de l'énergie au PSG." Et effectivement, avec Mbappé, tout a tout de suite été plus simple pour Neymar et consorts.

L'armada parisienne a de suite pris le contrôle du match, pour finalement forcer la décision au bout du suspense. Une bonne nouvelle pour le PSG qui va maintenant se projeter sur la préparation de sa demi-finale, le mardi 18 août. Mbappé aura six jours pour récupérer et postuler à une place de titulaire cette fois-ci. Au sein du staff, ce scénario apparaît comme évident pour bon nombre, mais la prudence reste de mise avec les récentes blessures ayant frappé l'effectif. Malgré tout, et même à 80%, Mbappé reste Mbappé. Un joueur d'exception dont la complémentarité avec Neymar n'est plus à prouver. Un élément clé pour rêver plus grand encore.

Benjamin Quarez, notre envoyé spécial à Lisbonne.