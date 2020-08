OFFICIEL - Blaise Matuidi signe à l'Inter Miami

La Juventus a annoncé le départ de Blaise Matuidi après trois saisons au club, mercredi. Le milieu a signé ce jeudi en MLS à Miami.

La première victime d'Andrea Pirlo a été annoncé ce mercredi et elle se nomme Blaise Matuidi. Comme annoncé depuis quelques jours, l'aventure du champion du monde 2018 dans le Piémont se termine après trois saisons et une élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l'Olympique Lyonnais. Ce jeudi, l'Inter Miami a annoncé dans un communiqué la signature du champion du monde 2018.

"L'Inter Miami CF annonce aujourd'hui la signature d'un champion du monde, 4 fois vainqueur de la et triple vainqueur de la , Blaise Matuidi. Le milieu rejoint l'Inter Miami en provenance de la et va amener son expérience et son talent à l'entrejeu de l'équipe", a écrit le club de dans son communiqué. Ce mercredi, la Juventus avait déjà annoncé le départ du milieu de terrain français d'un commun accord.

✍️ 𝗡𝗼𝘄 𝗶𝘁'𝘀 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 ✍️



Welcome to Inter Miami, @MATUIDIBlaise! pic.twitter.com/clBmlWUna1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 13, 2020

"Après trois saisons, cinq titres remportés (3 Scudetti, 1 Coupe d' et 1 Super ), Blaise Matuidi et la Juventus se disent au revoir suite à la résiliation consensuelle du contrat", peut-on lire sur le communiqué. Débarqué libre lors de l'été 2017 en provenance du PSG, Blaise Matuidi n'a pas mis longtemps à convaincre Massimiliano Allegri de miser sur lui. Toujours aussi travailleur dans l'entrejeu turinois, il s'est parfaitement fondu dans l'effectif pléthorique de la Vielle Dame.

En trois saisons, l'ancien Stéphanois aura joué la bagatelle de 133 rencontres, Paulo Dybala étant le seul joueur à avoir plus joué (134) que le Français sur cette période. Preuve une fois de plus que Matuidi, malgré les critiques sur son jeu, sait toujours se rendre indispensable. "Le club le remercie pour son engagment et sa détermination mis à chaque instant et lui souhaite le meilleur pour son futur."