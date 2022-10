Juventus - France : la date du retour de Paul Pogba révélée

L'agent de Paul Pogba, Rafaela Pimenta, a révélé que son client se remet bien de sa blessure au genou et sera de retour avec la Juventus.

Paul Pogba est en plein contre la montre. Absent depuis une blessure au genou lors du début de la pré saison actuelle avec la Juventus, l'international français n'a pas disputé la moindre minute en match officiel lors de la saison 2022-2023. Pire encore, Paul Pogba a été écarté des terrains encore plus longtemps que prévu après avoir refusé de se faire opérer une première fois avant de passer sur la table d'opération quelques semaines après.

Pogba voit le bout du tunnel

A un mois de la Coupe du monde, Paul Pogba est encore blessé et ses chances de disputer le mondial au Qatar avec les Bleus s'amenuisent de jours en jours. Pourtant, la tendance est désormais à l'optimisme dans le clan Pogba. L'international français s'est remis de son problème au genou et son agent a désormais fourni une mise à jour positive concernant son retour.

Rafaela Pimenta a donné une interview à Tuttosport dans laquelle elle a évoquée l'affaire Pogba, mais aussi la santé du milieu de terrain de l'équipe de France et son retour à la compétition très proche : "Heureusement, maintenant c'est fini, il sera bientôt de retour sur le terrain pour sa Juve. Il est enthousiaste. Le super pouvoir de Paul est de surmonter les difficultés avec une force incroyable et une grande positivité".

"Il y a eu un moment, il y a quelques semaines, où il m'a dit : 'Rafaela, ça suffit. Je ne veux plus penser à rien, je me concentre sur mon genou et sur la récupération parce que je veux rejouer'. Et c'est ce qu'il a fait", a conclu l'avocate et agent de Paul Pogba, Erling Haaland et Gianluigi Donnarumma. Il y avait de sérieux doutes sur la capacité de Pogba à prendre part à la campagne de défense du titre de la France lors de la Coupe du monde.

Un retour prévu face à Benfica

Toutefois, s'il parvient à être opérationnel dès son retour en club, il pourrait encore faire partie de la sélection de Didier Deschamps. Paul Pogba va devoir accumuler du temps de jeu et prouver à son sélectionneur qu'il est le plus proche possible d'être à 100% pour que Didier Deschamps le convoque dans sa liste des 26 pour le Qatar.

La prochaine rencontre de la Juventus en Serie A aura lieu le 21 octobre contre Empoli, Paul Pogba ne devrait pas être de la partie. Selon toute vraisemblance, d'après la presse italienne, Paul Pogba fera son retour face à Benfica en Ligue des champions le 25 octobre. La Juventus jouera ensuite contre Lecce, le PSG, l'Inter Milan, l'Hellas Vérone et la Lazio avant la Coupe du monde. Paul Pogba aurait donc six matches pour se remettre en scelle avant le Mondial au Qatar.