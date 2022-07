Juventus : énorme coup dur pour Paul Pogba, touché au genou

Le meneur de jeu pourrait manquer le début de la saison, puisqu'il est déjà forfait pour le voyage à Dallas et le match contre Barcelone.

Le calvaire continue pour Paul Pogba. Gêné par des blessures récurrentes durant son passage à Manchester United, le Français espérait faire une croix sur ses problèmes en retournant à Turin, et ce n'est visiblement pas le cas. Le retour au bercail de Paul Pogba à la Juventus a été brusquement interrompu par une blessure au genou qui va empêché l'international français de participer à la préparation de la pré-saison.

Retour à la case infirmerie

L'ancienne star des Bianconeri a rejoint le club turinois six ans après son départ pour un second séjour à Manchester United. Mais après plus d'une demi-décennie mouvementée à Old Trafford, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 est revenu pour un deuxième passage avec l'équipe de Massimiliano Allegri, où il s'est fait connaître.

Mais le joueur et l'entraîneur pourraient bien avoir des difficultés à démarrer la nouvelle saison, car Paul Pogba a été écarté de l'entraînement en raison d'un problème au ménisque latéral, ce qui l'a contraint à déclarer forfait pour le match de mercredi contre le FC Barcelone au Texas. La durée de son absence devrait être de plusieurs semaines.

Pogba opéré et absent plusieurs mois ?

"Après s'être plaint de douleurs au genou droit, Paul Pogba a subi des examens radiologiques qui ont révélé une lésion du ménisque latéral", a confirmé le club dans un communiqué officiel ce lundi. "Dans les prochaines heures, il sera soumis à une consultation orthopédique spécialisée. Par conséquent, afin de poursuivre le traitement, il ne participe pas au voyage à Dallas."

Les Bianconeri n'ont pas donné de calendrier pour le retour du Français au club après sa consultation, mais en fonction de la gravité de la blessure, il pourrait bien manquer le début de la nouvelle saison de Serie A. Selon plusieurs médias italiens comme la Gazzetta dello Sport, Paul Pogba va consulter un spécialiste dans les prochaines heures, et risque bien de devoir passer par la case opération.

Si cette information venait à se confirmer - et ce serait l'option la plus probable selon le média italien - le milieu de terrain de la Juventus risque de manquer le début de la saison et d'être écarté des terrains pendant un petit moment. En effet, une absence d'environ deux mois est évoqué avec un retour à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre. Un scénario qui serait une catastrophe pour la Juventus, mais aussi pour le joueur à quatre mois de la Coupe du monde au Qatar.