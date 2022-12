Juventus : encore une mauvaise nouvelle pour Paul Pogba

Blessé, Paul Pogba a manqué la Coupe du monde 2022 avec l'équipe de France et continue de se remettre de son pépin physique.

Le match entre Naples et la Juventus, le 13 janvier, n'était pas seulement inscrit sur le calendrier comme un match "à gagner" pour les Bianconeri dans leur "chasse au Scudetto", eux qui comptent dix points de retard sur le leader napolitain après quinze journées, mais aussi comme le match du possible retour de Paul Pogba à la compétition.

Pogba n'a pas encore repris la course

Et malheureusement, il est désormais presque certain que ce ne sera pas le cas. Paul Pogba ne sera selon toute vraisemblance pas encore remis pour ce match face à Naples. Le milieu de terrain français poursuit son chemin de guérison de la blessure au ménisque latéral qu'il a subie en pré-saison, quelques semaines après son retour à Turin, et qui a obligé le joueur à choisir un chemin assez particulier pour son retour.

Paul Pogba, comme on le sait, a d'abord décidé de ne pas subir d'opération de méniscectomie ou de saturation, espérant se rétablir à temps à la fois pour jouer quelques matchs de Serie A et pour faire partie de l'expédition française au Qatar. Néanmoins, ce pari pris par le champion du monde 2018 s'est finalement révélé infructueux.

La Juve prend son temps pour éviter une rechute

Paul Pogba a finalement dû revenir sur ses pas, alors qu'il était tout proche d'un retour à la compétition, et, après quelques tests, se faire opérer, entamer le processus de rééducation et ainsi manquer la première partie de la saison et la Coupe du monde entièrement. Le plan semblait donc simple : une récupération progressive pendant la pause de novembre-décembre avec des convocations annexes pour les matches amicaux prévus, afin d'être de retour sur le terrain en vue de la reprise de la Serie A.

Et, par conséquent, le rendre à nouveau pleinement disponible pour le choc entre Naples et la Juventus. Cependant, il semble très difficile pour lui d'être présent pour ce match : Pogba continue de travailler entre la salle de sport et la piscine, avec la charge individuelle qui lui est attribuée, et surtout il n'a pas encore repris la course à pied.

Le sentiment est donc qu'il faudra encore attendre un certain temps avant de le revoir sur le terrain sous les ordres de Massimiliano Allegri et que son retour pourrait être reporté au moins à la deuxième quinzaine de janvier. Après avoir raté toute la première partie de la saison, justement, les fans de la Juve devront encore attendre Pogba : en revanche, le timing ne devrait pas être forcé pour éviter d'autres (mauvaises) surprises.