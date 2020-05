Juventus - En grève, Adrien Rabiot refuserait de rentrer à Turin

Selon le quotidien italien La Stampa, le milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot refuserait de rentrer, mécontent de la baisse des salaires.

Il n’y a pas encore eu de date fixée pour la reprise du championnat italien. Cependant, la tendance est à un come-back sur les pelouses. En ce sens, cela fait donc presque une semaine que les responsables de la Turin ont rappelé leurs joueurs basés à l’étranger. Cristiano Ronaldo, la star de l’équipe, a même été l’un des premiers à s’exécuter. Le Portugais est rentré dès lundi avant d’être placé en quarantaine. Au contraire d'Adrien Rabiot, lequel manque toujours à l'appel.

Adrien Rabiot ne rentre pas car remonté contre ses dirigeants ?

Et pour cause, ce dernier se trouve actuellement sur la Côte d’Azur d’après ce que rapporte le site de La Gazzetta, soit à deux heures et demies de route seulement de Turin. Une attitude qui interpelle de l'autre côté des Alpes ces derniers jours... Ce mardi, le média italien La Stampa révèle que le Français refuserait pour l'instant de rentrer, mécontent de la baisse des salaires consécutive à la pandémie de coronavirus. En d'autres mots, l'ancien du PSG serait en grève.

Pour rappel, la Juventus Turin, championne d' , avait décidé de faire un geste sur les salaires de ses joueurs. Ainsi, l'ensemble des joueurs a accepté d'y renoncer pour avril, mai et juin. Un geste plein sous le signe de la solidarité, voué à soulager les autres salariés du club. Autant dire qu'en s'opposant à cela, Adrien Rabiot s'oppose à l'ensemble de la Vieille Dame. Si cela venait à se confirmer officiellement, voilà qui n'arrangerait pas la réputation du Français... Bien au contraire.