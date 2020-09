Juventus, Bonucci apprécie les changements apportés par Pirlo : "Je pense que c'est mieux"

Le champion en titre de Serie A a commencé sa nouvelle saison avec un nouvel entraîneur et un style de jeu plus offensif.

Andrea Pirlo a brisé les chaînes et a donné aux joueurs de la beaucoup plus de liberté en attaque, selon Leonardo Bonucci. La Juventus a viré Maurizio Sarri pour le remplacer par l'entraîneur vivant sa première expérience sur un banc de touche, Andrea Pirlo, le mois dernier et le milieu de terrain légendaire a débuté son mandat avec une victoire 3-0 sur la lors du premier match de 2020-21 de la Juventus dimanche.

La Juventus, championne en titre, a frappé 20 fois à l'Allianz Stadium et a marqué sur trois d'entre eux, Cristiano Ronaldo, Bonucci et la recrue, Dejan Kulusevski, trouvant le chemin des filets. Et après une campagne largement décevante la saison dernière sous Sarri, Bonucci estime que Pirlo a déjà fait de grands changements pendant son court séjour sur le banc de touche. "Nous avons vu de nouvelles idées proposées par l'entraîneur et son staff, une nouvelle façon d'interpréter le jeu, beaucoup d'enthousiasme à la fois en possession et en dehors du ballon", a déclaré l'international italien à Sky Sport Italia après le match.

"La grande différence est la façon dont nous attaquons le jeu et prenons l'initiative, essayant de ramener le résultat. Vu le travail de ces dernières semaines et ce match, je pense que c'est mieux. Il y a des mouvements différents, comme avec Sarri nous avons bougé beaucoup plus en tant que groupe en défense, alors qu'avec Pirlo nous sommes plus en un contre un, nous donnant plus de liberté pour être agressifs et récupérer le ballon plus souvent", a ajouté le défenseur de la Juventus.

"Le plus grand respect pour tous nos entraîneurs"

"Nous avons quatre milieux de terrain centraux avec les bonnes caractéristiques pour jouer comme ça. Ils sont agressifs et aussi bons pour passer le ballon. De cette façon, nous avons plus de qualité en possession, ce que je vois comme une différence par rapport à la saison dernière", a conclu Leonardo Bonucci. Maurizio Sarri avait été limogé par la Juventus après avoir échoué à gagner le vestiaire avec son style de jeu, ce qui lui a valu de nombreux admirateurs par le passé à .

Cependant, Bonucci a répondu aux rumeurs selon lesquelles les anciens du club ont forcé Sarri à partir : "Nous avons accepté toutes les modifications apportées par le club. Cette saison, le nouvel entraîneur est Pirlo, qui a changé la façon de comprendre le football que nous avions l'année dernière. Il est tôt pour dire si c'est juste ou pas, mais c'est différent, avec une mentalité très précise d'être agressif et de ne pas vouloir encaisser de buts".

"Nous avons eu la même attitude l'an dernier, car vous ne gagnez pas neuf Scudetti d'affilée sans cela. Nous sommes assez vieux pour nous comporter comme de vrais professionnels. Pirlo est maintenant notre entraîneur et nous avons le plus grand respect pour tous nos entraîneurs, tout comme nous essayons d'aider tous nos entraîneurs dans le vestiaire. Heureusement, c'est une équipe remplie de grands hommes qui ont l'habitude de travailler avec de grands champions. Cela facilite la tâche à tous", a ajouté l'Italien.

Lorsqu'on lui a demandé si Pirlo lui rappelait davantage Sarri ou Massimiliano Allegri - un autre de ses anciens entraîneurs à Turin - Bonucci a répondu : "Beaucoup plus similaire à Allegri, c'est évident. Pirlo a à peu près le même impact qu'il avait en tant que joueur - vous saviez que vous pouviez lui donner le ballon et avoir confiance qu'il ne le perdrait pas. Maintenant, c'est la même chose en tant qu'entraîneur. Il y a la même confiance".