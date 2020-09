Juventus, Pirlo dévoile ses plans avec Cristiano Ronaldo : "Nous essaierons de lui donner du repos"

L'entraîneur de la Vieille Dame dit qu'il essaiera de conserver l'énergie de son joueur phare après avoir débuté la saison avec une victoire.

L'entraîneur de la , Andrea Pirlo, a admis que Cristiano Ronaldo aura du repos cette saison alors que la superstar portugaise a aidé son équipe à remporter une victoire en . Les champions italiens ont commencé leur quête d'un 10e titre consécutif avec une victoire 3-0 contre la à l'Allianz Stadium lors du premier match de compétition de Pirlo à la tête du club. La nouvelle recrue Dejan Kulusevski a marqué lors de ses débuts à la 13e minute avant que les vétérans Leonardo Bonucci et Ronaldo ne complètent la victoire en seconde période.

Lorsqu'on a demandé à Pirlo comment il envisageait d'utiliser Ronaldo - qui n'aime pas être sur le banc - cette saison, Pirlo a révélé que le joueur de 35 ans aurait du repos à certains moments de la saison. "Nous réfléchissons à comment utiliser Ronaldo et en avons discuté", a déclaré Pirlo à Sky Sport Italia après le match. "Il n’est pas encore fatigué, car nous venons juste de commencer, mais lorsque nous aborderons des matchs moins importants, nous essaierons de lui donner du repos".

"C’est un gars très intelligent qui connaît très bien son corps, donc il sait quand il est temps de se reposer ou d’aller plus loin. Le moment où il jouera dépend de lui", a ajouté l'Italien. Pirlo a fait des sélections surprises lors de son premier match en tant qu'entraîneur, Kulusevski, 20 ans, faisant ses débuts aux côtés de Ronaldo en attaque, tandis que la recrue, Weston McKennie était parachuté au milieu de terrain et Gianluca Frabotta n'a fait que sa deuxième apparition en .

Pirlo donne la chance aux jeunes

La légende de la Juve a expliqué les raisons de ses premiers choix dans son onze de départ, révélant que la préparation limitée de l'équipe pour la nouvelle saison signifiait que certains joueurs étaient mieux préparés à jouer que d'autres. "Frabotta a fait un bon match - Alex Sandro s'est blessé, alors j'ai choisi le joueur des moins de 23 ans qui s'entraîne très bien avec nous", a déclaré Pirlo. "Je ne considérais pas du tout comme un risque de l’utiliser".

"L'Américain (McKennie) est arrivé après avoir commencé l'entraînement de pré-saison en , il était donc en meilleure forme que certains autres. Il a fait quelques erreurs dans son jeu de passe, mais c'était le premier match, on peut lui pardonner. Il faudra du temps pour rassembler toutes les différentes façons de jouer. Je ne veux pas simplement copier et coller les idées de qui que ce soit, j'ai mes propres idées et je veux m'adapter à partir des équipes qui m'ont inspiré", a justifié Pirlo.

"Nous n'avons pas eu beaucoup de temps, car la pré-saison a commencé tard, puis les joueurs sont partis en sélection nationale durant la trêve. Nous n'avons eu qu'un seul match amical aussi, mais c'était un bon début et nous continuerons à y travailler", a conclu le nouvel entraîneur de la Juventus. Le prochain match du champion d' en titre aura lieu en Serie A contre l'AS Roma au Stadio Olimpico le 27 septembre.