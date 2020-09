Juventus - Sampdoria (3-0), la Juve de Pirlo démarre fort

Dominatrice de bout en bout, la Juventus a gagné son 1er match de Serie A avec l'art et la manière. Baptême de feu réussi pour Pirlo.

L’ère d’Andrea Pirlo à la commence par un succès. Une victoire probante qui plus est. Opposée à la , en ouverture de la , le champion d' s'est imposée par trois buts d'écart et c'est le tarif minimal vu la mainmise des Bianconeri. Dejan Kulusevski, la jeune recrue de l'équipe, avait la montré à suivre. Il fut ensuite imité par Leonardo Bonucci (81e), avant que Cristiano Ronaldo n'y va de son but (90e).

Ronaldo a dû être patient

Alors qu’il disputait son premier match avec les Bianconeri, l’ex-sociétaire de a trouvé la faille dès la 13e minute d’une frappe de l’intérieur du pied gauche et au ras du poteau. Il a profité d’un contre favorable après une infiltration de CR7 dans la surface. Un but qui aurait dû ouvrir l’appétit de la Vieille Dame, mais celle-ci a dû attendre les dix dernières minutes de la partie pour corser l'addition.

Ce ne sont pourtant pas les occasions franches qui ont manqué aux Piémontais. Ronaldo est celui qui a le plus gaspillé. Le quintuple Ballon d’Or a marqué vers la fin d'une jolie frappe croisée, mais c'était au bout d'une demi-douzaine de tenatives non converties.. A la 11e minute, il a buté sur le gardien. Un quart d’heure plus tard, il a trouvé la transversale. Puis, à la 34e et 59e, il a manqué de régler la mire, avec des tentatives non cadrées. Enfin, à la 75e, il a tiré un coup franc de 30 mètres, qui a boxé des poings par le gardien génois.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Un match à sens unique

Aux nombreuses occasions converties de Ronaldo, on ajouterait aussi celles de Juan Cuadrado (18e) et de Mattia De Sciglio (71e). La preuve que la Vieille Dame a outrageusement dominé cette partie, avec notamment Adrien Rabiot à la baguette dans l’entrejeu. Pour la première de Pirlo sur le banc, l’international français a tout faire pour marquer des points aux yeux de son coach, en imitant notamment son style comme joueur.

A force de pousser, la Juve a quand même fini par assurer le break et s'offrir une fin de match tranquille. A la 81e, après un corner, Bonucci a profité d'un moment de confusion dans la surface pour doubler la mise. Cela faisait 2-0 et 3-0 après la réalisation de CR7. Les champions d’Italie ont nombreuses raisons d’être contents de leur production. Ils devront juste s’atteler à tuer leurs matches plus rapidement, sous peine de laisser échapper de précieux points dans la course au titre.