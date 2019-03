Juventus - Atletico | streaming, chaîne TV, compos, horaire : toutes les infos pratiques du 8e de finale retour de Ligue des champions

La Juve accueille l'Atletico en 8e retour de Ligue des champions. Sur quelle chaîne voir le match ? Quelles sont les compos ? Toutes les infos ici.

Après s'être inclinée à l'aller en (0-2), la va tenter de remonter son retard pour se qualifier en quarts de finale de la . Il y a trois semaines, Diego Godin et José Maria Gimenez avaient permis aux hommes de Diego Simeone de prendre l'avantage à l'issue d'une rencontre engagée entre deux des principaux prétendants à la victoire finale.

Les Transalpins, renforcés l'été dernier par l'arrivée de Cristiano Ronaldo, ont de grandes ambitions dans cette Ligue des champions, mais les protégés de Massimiliano Allegri vont devoir sortir le grand jeu pour voir plus loin. Les Colchoneros quant à eux devront faire le dos rond pour continuer de croire à une finale à domicile, début juin.

Le Portugais a déjà prévenu l'Atlético, l'une de ses victimes favorites quand il était au , à qui il a promis une "soirée spéciale".

Suivez Juventus-Atletico Madrid

Match Juventus - Date Mardi 12 mars 2019 Horaire 21:00

LES DECLARATIONS D'AVANT-MATCH

Massimiliano Allegri (entraineur de le Juventus) : "Demain (mardi, ndlr), nous devons être capables de lire les moments du match. Nous devons aller sur le terrain en jouant avec l'agressivité et l'aide de nos fans. Nous devons donner quelque chose de plus demain. Sortir du côté émotionnel et ne pas geler dans un moment de difficulté et donner à 100%, de sorte que nous puissions sortir du terrain à la fin du match sans regret. Chez eux, nous avons eu une bonne première mi-temps mais nous avons ensuite commis l'erreur de penser que nous avions échappé au danger après avoir frappé la barre transversale. L'Atletico Madrid a remporté trois et a joué deux finales de Ligue des Champions. C'est l'une des équipes les plus solides en Europe ces dernières années. Demain, nous devons être à la hauteur de ce match et nous le serons."

Diego Simeone (entraîneur de l'Atlético) : "Tranquillité et humilité, ce sont les clés pour réussir un bon match de football demain. La Juventus est une équipe très forte avec des joueurs très expérimentés et des grands attaquants. Nous devrons profiter des espaces qui nous serons offerts, tout en sachant qu'il y en aura moins par rapport au match aller."

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1 et en streaming sur la plateforme RMC.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 1 et RMC Sport Access RMC Sport

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste Juventus Gardiens Szcesny, Perin, Pinsoglio Défenseurs Chiellini, Caceres, Bonucci, Joao Cancelo, Rugani, Spinazzola Milieux Pjanic, Matuidi, Can, Betancur, Caviglia Attaquants Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Kean, Bernardeschi

Compo probable : Szcesny ; Spinazzola, Bonucci, Chiellini, Cancelo ; Can, Pjanic, Matuidi ; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic

Poste Atletico Madrid Gardiens Oblak, Adan, Dos Santos Défenseurs Godin, Arias, Savic, Juanfran, Gimenez, Montero Milieux Koke, Saul, Lemar, Rodrigo, Vitolo, Carro, Joaquin Attaquants Griezmann, Kalinic, Correa, Morata

Compo probable : Oblak ; Arias, Gimenez, Godin, Juanfran ; Koke, Rodrigo, Saul, Lemar ; Morata, Griezmann