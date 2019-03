Juventus : Ronaldo annonce "une soirée spéciale" contre l'Atlético de Madrid !

Condamné à un exploit contre l'Atlético cette semaine, Cristiano Ronaldo aborde cette seconde manche avec une grande détermination.

Cristiano Ronaldo n'a toujours pas digéré le scénario du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre l'Atlético de Madrid et la Juventus. Muet et dompté par les Colchoneros (2-0), CR7 n'avait pas caché son agacement.

Alors c'est avec un sentiment de révolte que le Portugais aborde ce match retour. "L'équipe est confiante pour jouer un bon match, et moi aussi. Nous sommes prêts à vivre une soirée spéciale, à la fois sur le terrain et dans les gradins".



"Tout le monde sait qu'ils forment une équipe solide, ils défendent très bien, ils ne prennent pas beaucoup de risques et ils jouent la contre-attaque, mais nous sommes prêts et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver. Les détails vont faire la différence et nous voulons gagner et nous qualifier pour les quarts de finale. Le football est comme ça, nous ne nous attendions pas à perdre le match aller 2-0, mais tout peut arriver, et nous voulons donner une grande réponse dans notre stade, devant nos fans".



"Nous avons une excellente saison et nous avons maintenant deux objectifs : la Serie A et la Ligue des Champions. Moi, je n’ai pas de secret, c’est mon dévouement et ma passion pour ce sport, j’aime jouer au football plus qu’autre chose. Je me suis bien amusé au Portugal, en Angleterre et en Espagne, et je le fais maintenant en Italie. Pour moi, c’est un plaisir de marquer des buts et d’aider mon équipe à gagner, je suis heureux".



"Les tifosi, je leur réponds: pensez de façon positive, croyez-y. C’est possible, mais nous avons besoin de votre aide, car nous allons faire notre travail sur le terrain et nous avons besoin de votre soutien. Préparez-vous à une remontée !".