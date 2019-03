Atletico Madrid, Diego Simeone : "Tranquillité et humilité"

Diego Simeone, le coach de l'Atletico Madrid, a appelé ses joueurs à faire preuve de modestie, mardi lors du duel retour contre la Juventus.

Vainqueurs 2-0 à l'aller à domicile, les Matelassiers se présentent en position très avantageuse mardi à leur deuxième duel face à la Juventus en 8es de finale de la Ligue des Champions. À moins d'une grosse déroute, l'actuel second de la Liga va encore intégrer le Top 8 européen.

Diego Simeone sait que son équipe a fait le plus dur du travail. Mais, il ne veut pas s'enflammer. En technicien expérimenté et avisé, il demande à ses troupes de garder les pieds sur terre et à faire preuve de la même rigueur que lors de la première manche. "Tranquillité et humilité, ce sont les clés pour réussir un bon match de football demain", a-t-il confié.

À l'aller, la Vieille Dame était méconnaissable, mais le patron des Rojiblancos continue à lui vouer une grande estime : "La Juventus est une équipe très forte avec des joueurs très expérimentés et des grands attaquants".

"Profiter des espaces qui nous seront offerts"

"El Cholo" a pris au mot Cristiano Ronaldo, qui avait bombé le torse la veille dans les médias italiens, et s'attend logiquement à une Juventus nettement plus conquérante qu'à l'aller. Une configuration que beaucoup de formations redouteraient, mais que son Atletico ne connait que trop bien dans cette compétition. "Nous devrons profiter des espaces qui nous serons offerts, tout en sachant qu'il y en aura moins par rapport au match aller. Nous allons essayer de jouer le meilleur match possible, afin que Morata puisse donner le meilleur de lui-même", a lâché l'Argentin.

S'ils ne prennent pas des buts à Turin, les Madrilènes seront sûrs de se qualifier. Et dans cette optique, la présence du capitaine Diego Godin, légèrement incertain ces derniers jours, ne peut qu'être une bonne nouvelle. "Godin va bien, il va s'entraîner avec le groupe et il devrait être sur le terrain demain", s'est réjoui Simeone.