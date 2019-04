Juventus-Ajax : Mandzukic très incertain

L'attaquant croate pourrait manquer le quart de finale retour de Ligue des champions contre l'Ajax, ce mardi.

Après un match nul 1-1 à Amsterdam, la est dans une posture favorable pour accéder au dernier carré de la .

La Vieille Dame accueille l' à Turin ce mardi pour terminer le travail. Mais le champion d' pourrait être privé d'un élément notable pour cette seconde manche.

Selon les informations de Sky Italia, Mario Mandzukic serait très incertain pour cette rencontre. L’attaquant croate aurait se serait légèrement blessé lors de l'ultime séance d'entraînement programmée ce lundi après-midi, et il lui sera difficile d'être apte à jouer mardi.



Pour le remplacer et compléter un trident avec Bernardeschi et Cristiano Ronaldo, le jeune Moise Kean serait en balance avec Paulo Dybala. Les options en attaque par contre Allegri ne manquent pas, étant donné que même Douglas Costa est opérationnel.

En revanche, les Bianconeri devront se passer de leur capitaine Giorgio Chiellini, ainsi que de Mattia Perin et Martin Caceres, tandis que Cuadrado ne figure pas sur la liste de la Ligue des champions.



Au milieu de terrain, le retour d'Emre Can est envisageable après une entorse contractée face à l' . Bentancur, Matuidi et Khedira sont attendus au coup d'envoi.