INFO GOAL - PSG : la Juventus Turin réfléchit au recrutement d'Angel Di Maria

Massimiliano Allegri a une idée claire de ce dont la Juventus a besoin pour retrouver son niveau dès la saison prochaine : beaucoup de qualités techniques et une grande expérience, que seuls les grands joueurs peuvent offrir. L'un d'entre eux s’appelle Angel Di Maria et il est l'un des joueurs les plus suivis par la direction des Bianconeri.

La Juventus attentive à l'âge du joueur

D’abord par rapport à sa situation, puisque son contrat avec le PSG expire le 30 juin prochain et que le club parisien n'a pas, semble-t-il, l’intention de le prolonger malgré une option pour une année supplémentaire. Mais aussi pour ses qualités techniques et une carrière qui parle d'elle-même. Pour faciliter l'éventuel mariage, la Vieille Dame peut aussi profiter du décret de croissance (Decreto Crescita) mis en place par l’Italie afin de relancer son économie.

L'article continue ci-dessous

Celui-ci permet à l'Italie, dans la période de pandémie liée au Covid, de disposer de mesures fiscales avantageuses pour se montrer attractive. Ce système permettrait notamment de réaliser des économies considérables sur le salaire du joueur. Si les arguments positifs sont nombreux, ils viennent pour le moment alimenter une réflexion. La Juve reste évidemment attentive à l’âge du joueur, qui a eu 34 ans le 14 février mais aussi à ses performances, alors qu’il réalise sa saison la moins aboutie dans la capitale française, avec le PSG.

Allegri apprécie l'expérience de l'Argentin

S’il a eu l’opportunité de jouer avec la blessure de Neymar (27 matchs toutes compétitions confondues), ses prestations ont rarement emballé (3 buts et 7 passes au total) et le trio Mbappé, Messi, Neymar a fini par l’éclipser, en plus d’une blessure contractée à Madrid qui l’a éloigné plus d’un mois des terrains. Toutefois, la Juve reste persuadée que Di Maria pourrait beaucoup apporter s'il était mis dans les bonnes conditions pour réussir : Allegri est persuadé qu'un joueur comme El Fideo serait un bon choix et apporterait sa qualité et son expérience. Mais, à ce jour, toutes les pièces du puzzle ne sont encore en place.



Romeo Agresti & Marc Mechenoua.