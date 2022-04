Juventus : Morata ouvre la porte à Arsenal

Alvaro Morata a laissé entendre qu'il serait heureux de tenter une nouvelle expérience en Premier League avec Arsenal, dans un contexte de rumeurs liées à son avenir à la Juventus Turin, quelques mois après avoir failli rejoindre le FC Barcelone. L'Espagnol a été cité comme l'une des principales cibles de transfert pour les Gunners cet été, deux ans après son départ de Chelsea et après avoir eu du mal à laisser sa marque à Stamford Bridge.

L'Espagnol a le soutien de sa famille

L'attaquant, qui a depuis joué avec l'Atlético de Madrid et les Bianconeri, n'a pas écarté la possibilité d'un retour sur les côtes anglaises. Dans un entretien accordé à Men's Health, l'Espagnol a indiqué qu'il était ouvert à un départ de la Juventus Turin, à condition d'avoir sa famille à ses côtés, qu'il a saluée pour son soutien tout au long de sa riche carrière.

"Heureusement, ma femme et mes fils sont prêts à penser à mon bonheur", a déclaré Morata. "La seule chose qu'ils veulent, c'est de me voir heureux. [Ma femme] Alice me soutient dans toutes les décisions que je vais prendre. J'ai de bonnes options et tant que je suis avec eux, je pourrais aller partout, même sur la lune", a ensuite ajouté le buteur espagnol.

Morata revient sur son transfert avorté au Barça

Morata a déjà été proche de la sortie pendant le mercato de janvier, jusqu'à ce qu'il soit finalement convaincu par Allegri de rester sur place, et a maintenant admis qu'il y avait plus d'une autre équipe intéressée aux côtés des Blaugrana. "Il y avait beaucoup d'options, j'ai parlé à l'entraîneur parce que je traversais quelque chose que j'avais déjà vécu dans d'autres clubs. Je ne suis pas un attaquant physique, j'ai besoin d'espace pour courir et Allegri m'a dit que la Juventus était sur le point de signer un nouvel avant-centre, Dusan Vlahovic, donc j'aurais joué comme attaquant de soutien et ils ont fermé toutes les portes", a-t-il confié.