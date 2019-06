Mercato - PSG : Rabiot discute avec la Juventus

En vacances en Italie, Adrien Rabiot a affirmé que la Juventus était intéressée pour le faire venir la saison prochaine.

Adrien Rabiot, écarté du groupe professionnel depuis la fin de l'automne dernier (sa dernière apparition remonte au 11 décembre en ), arrive en fin de contrat au PSG et va donc quitter le club. Alors que de nombreux clubs européens ont été évoqués pour l'accueillir ( , Barcelone, voire le Bétis Séville), le milieu de terrain, actuellement en vacances en , a affirmé qu'il menait des discussions avec la .

"J'aime beaucoup l'Italie. C'est merveilleux d'être dans cet endroit, on se repose et on se régénère. J'ai une saison chargée devant moi. La Juventus ? On se parle. On évalue, on ne peut rien dire. Je ne sais pas encore. La Juve est un grand club où tout bon joueur aimerait aller. Manchester United ? C'est la même chose. Je dois décider, je suis en vacances en ce moment", a ainsi laissé entendre le joueur à la presse transalpine.

Selon Sportitalia, la Vieille Dame - qui mène aussi des négociations pour Paul Pogba et Tanguy Ndombélé dans ce secteur de jeu - aurait même fait une offre concrète à l'international français. Elle porterait sur un contrat de quatre saisons plus une en option. Il rejoindrait notamment son ancien coéquipier à Paris et en équipe de , Blaise Matuidi.

Après plus d'une demi-saison blanche avec Paris, Rabiot va donc désormais devoir trouver l'endroit idéal pour se relancer. Il s'apprête dans tous les cas à quitter son club formateur, avec lequel il a débuté en 2012, remportant notamment six titres de champions de France.