PSG, Buffon explique les raisons de son départ et encense Rabiot

Le portier italien n'a pas souhaité prolonger son contrat avec le club parisien car il est « à la recherche d'émotions ».

Gigi Buffon quitte le PSG à l'issue de son contrat le 30 juin prochain. Le portier italien vétéran a profité d'un entretetien-fleuve accordé au Corriere Dello Sport pour expliquer, enfin, les raisons de son départ :

Buffon : "J'ai renoncé à beaucoup d'argent"

"Le PSG m'avait déjà annoncé il y a cinq mois, que je serais le deuxième gardien la saison prochaine. Depuis janvier, j'ai eu tout le temps d'y réfléchir et j'en suis venu à la conclusion que ce n'était pas pour moi. J'ai donc renoncé à beaucoup d'argent et à une option d'un an".

« Leur demande était absolument légitime, compréhensible et l'offre séduisante. Cependant, à 41 ans, j'ai ce besoin presque physiologique de ressentir des sensations. Les émotions se traduisent par de l'énergie, des rêves, le sentiment de faire partie de quelque chose. », ajoute Buffon, qui affirme avoir déjà reçu de "bonnes propositions" depuis l'annone de son départ.

Gigi Buffon a également évoqué le cas Adrien Rabiot, toujours pas prolongé par Paris après un long feuilleton et qui devrait quitter le club parisien lui aussi suite à sa mise à l'écart de l'équipe première. Rabiot, convoité par des clubs italiens, est très apprécié par l'ancien joueur de la Juve :

"C'est un "fuoriclasse", un mélange fantastique. Il a la force physique de Pogba, c'est une vraie armoire. Il a la personnalité dans le jeu de Vidal et potentiellement le dynamisme et la capacité de projection de Marchisio. Il est incroyable, extrêmement fort. Il doit améliorer son timing à l'approche de la surface adverse mais il peut devenir un joueur à 10 buts par saison en Championnat. C'est aussi un garçon bien et un excellent compagnon dans une équipe. Je ne sais pas vraiment à quoi tiennent les tempêtes médiatiques dont il a été l'objet", a louangé Buffon.