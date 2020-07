Juve - Sarri : "Avez-vous demandé à une Formule 1 si elle a peur de la vitesse ?"

L'entraîneur bianconero a préféré ironiser ce dimanche en conférence de presse à propos de son avenir, à la veille de défier la Lazio Rome.

Bien partie pour être sacrée championne d' pour la neuvième fois consécutive, la reçoit l'un de ses principaux concurrents ce lundi, avec la Rome (21h45). Présent en conférence de presse à la veille du choc, Maurizio Sarri a notamment évoqué son avenir dans le Piémont.

"Avez-vous déjà demandé à un pilote de Formule 1 s'il avait peur de la vitesse ? Cela fait partie du métier, ça va bien si vous gagnez et mal si vous perdez, a préféré ironiser l'Italien. J'ai un contrat et je veux l'honorer. Il y a des difficultés à travailler dans tous les clubs. Il y a probablement plus de pression médiatique ici, alors qu'à , c'est plutôt un problème local, mais le football est difficile partout où vous allez."

"La Lazio fait une excellente saison"

L'ancien coach de s'est également confié sur son adversaire, moins en forme depuis la reprise après une très belle campagne "La Lazio est une équipe forte qui a fait une excellente saison. Cette année, nous avons toujours lutté avec eux."

Plus d'équipes

Enfin, Sarri a fait le point sur ses différentes options tactiques pour cette rencontre : "Nous pouvons jouer à la fois avec Cuadrado et Douglas Costa, nous devons travailler bien et de manière équilibrée pour que la défense ne soit pas exposée. Chiellini devra se reposer quelques jours de plus. De Ligt, Bonucci et Bentancur se sont entraînés séparément aujourd'hui, nous verrons qui sera capable de jouer sur le terrain demain (lundi)."