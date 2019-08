Juve : Ronaldo a conseillé à Kean de partir !

Recrue phare d'Everton cet été, Moise Kean a confié que Cristiano Ronaldo avait joué un rôle dans son départ de la Juventus.

Révélé sa saison passé avec la , Moise Kean est l'un des prospects les plus prometteurs du football italien.

Le jeune international italien a su tirer son épingle du jeu en marquant quelques buts spectaculaires au cours d'une riche saison sous les ordres de Massimiliano Allegri, mais il a choisi de poursuivre sa carrière ailleurs, la faute à une concurrence énorme dans le secteur offensif.

Transféré à cet été, Moise Kean est revenu sur les conditions de son départ. Et le jeune italien a apporté une précision de taille : Cristiano Ronaldo en personne lui a bien conseillé de partir pour lancer définitivement sa carrière.

"Avant de quitter Turin, j’ai voulu en parler avec mes coéquipiers de la Juve. Cristiano Ronaldo m’a dit de suivre mes rêves et de continuer à travailler dur. J’ai toujours assumé une grande responsabilité. J’ai toujours joué contre des plus grands et c’est ce qui m’a rendu plus fort", a expliqué le nouvel avant-centre des Toffees dans des propos relayés par plusieurs sites italiens.

Pour rappel, la Juve dispose dans ses rangs de CR7, mais aussi Paulo Dybala, Mario Mandzukic ou encore Gonzalo Higuain.