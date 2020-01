Jurgen Klopp compte sur Xherdan Shaqiri

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a assuré qu’il ne comptait pas se séparer de son milieu suisse, Xherdan Shaqiri.

Xherdan Shaqiri, le milieu international suisse de , fait actuellement objet de nombreuses convoitises. L’ et Séville se sont notamment positionnés pour l’enrôler dès cet hiver. Toutefois, et comme indiqué il y a quelques jours, la direction des Reds n’a pas l’intention de le libérer. Et c’est encore moins la volonté de Jurgen Klopp, le coach de l’équipe.

« Ma réponse ne concerne pas seulement Shaq, elle vaut pour tout le monde. On veut garder tout le monde pour arranger notre situation et non arranger les situations des autres clubs », a-t-il déclaré.

Shaqiri a rejoint Liverpool pour 15 millions d'euros en 2018 et a fait 30 apparitions lors de sa première campagne avec les Reds, marquant au passage six buts. Mais, le joueur de 28 ans n'a effectué que trois apparitions comme titulaire, dont la dernière contre Monterrey en demi-finale de la le mois dernier.

Le technicien allemand a aussi écarté la possibilité de laisser filer des jeunes durant cette période de mercato. « On a disputé la plupart de nos matches en décembre et janvier avec des remplaçants qui étaient des gamins. Des gamins fantastiques, mais des gamins, comment pourrait-on réfléchir à laisser partir ne serait-ce qu'un joueur », a ajouté Klopp.