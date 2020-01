Liverpool rejette des offres de la Roma et Séville pour Shaqiri

La direction de Liverpool s'est opposée à la cession de son milieu de terrain suisse, Xherdan Shaqiri.

a rejeté les offres de prêt de la Roma et Séville pour Xherdan Shaqiri et gardera la star suisse au moins jusqu'à la fin de la saison.

Shaqiri suscite l'intérêt d'une multitude de clubs européens après que son temps de jeu du côté d'Anfield ait considérablement baissé durant la campagne en cours. Le joueur de 28 ans n'a effectué que trois apparitions comme titulaire, dont la dernière contre Monterrey en demi-finale de la le mois dernier.

Une série de blessures ne l'ont pas aidé non plus. Et dimanche, il a été écarté du match contre en raison d'une tension musculaire mineure, mais espère revenir à temps pour le quatrième tour de la à Shrewsbury ce week-end.

L'article continue ci-dessous

Séville, par le biais du directeur sportif Monchi, a formulé des démarches officielles pour signer Shaqiri en prêt ce mois-ci, tandis que la Roma a pris contact avec des intermédiaires. Les deux ont été informés que Liverpool n'avait pas l'intention de laisser l'ancien joueur de partir durant ce mercato.

Des rumeurs en affirmant que les Reds ont demandé 15 millions d'euros pour Shaqiri, mais ça serait loin de la réalité. En effet, des sources proches du LFC ont fait savoir à Goal que les responsables de Liverpool exigeraient environ le double de ce montant s'ils choisissaient de le vendre en été, et ils sont convaincus qu'ils pourraient le faire.

Shaqiri a rejoint Liverpool pour 15 millions d'euros en 2018 et a fait 30 apparitions lors de sa première campagne avec les Reds, marquant au passage six buts.