Sondage - Pour vous, Liverpool doit désormais prioriser la C1

Selon vous, et fort de son avance en Premier League, Liverpool peut (déjà) commencer à faire souffler ses cadres pour mieux défendre son titre en C1.

Dimanche soir, les Reds ont réalisé un nouveau pas vers ce sacre qui les fuit depuis désormais 30 ans en battant leur ennemi juré, Manchester United, dans leur antre (2-0). Des buts de Virgil van Dijk puis Mohamed Salah en fin de rencontre ont offert 16 points d'avance aux Merseysiders, qui auraient même pu l'emporter avec un écart plus grand sans deux buts refusés et plusieurs arrêts de David de Gea. Néanmoins, l'essentiel était assuré : City est encore un peu plus distancé.

"Nous allons gagner le championnat", ont donc entonné les supporters présents dans les travées d'Anfield Road, célébrant la victoire mais aussi ce qui semble désormais être une avance suffisament conséquente pour entrevoir le titre de Champion d' en fin de saison. Si les supporters s'accordent à dire que le titre est joué, Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds, ne l'entendait pas vraiment de cette oreille après la rencontre, beaucoup plus mesuré.

Pour vous, peut voir venir...

Néanmoins, alors que la est un championnat particulièrement énergivore pour les organismes des joueurs, force est de constater qu'une question se pose : fort de son avance considérable, Liverpool peut-il commencer à faire souffler ses cadres pour mieux défendre son titre de Champion d'Europe ?

La question vous avait été posée sur les différents réseaux sociaux de Goal France, lundi matin, ouvrant le débat sur la façon dont Liverpool doit gérer sa deuxième partie de saison. Et les résultats de ce sondage sont unanimes : pour vous, Liverpool n'a plus rien à craindre à l'échelle nationale. En effet, sur Facebook, 76% des quelques 1600 votants estiment que la Premier League est d'ores et déjà promise aux Reds. Même son de cloche sur Twitter, où 73% pensent de même. Désormais, reste à savoir si Jürgen Klopp fera de la C1 une priorité, ou si l'Allemand voudra préserver l'invincibilité de son équipe en championnat.