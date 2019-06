Juan Mata prolonge à Manchester United

Le milieu offensif espagnol, Juan Mata, vient de parapher un nouveau deal avec Manchester United.

Juan Mata n'est pas prêt de quitter . Ce mercredi, et alors qu'il est âgé de 31 ans, l'international espagnol a signé une prolongation de contrat avec les Red Devils. Désormais, il est lié à ce club jusqu'en 2021. Une option pour une année supplémentaire figure également dans ce nouveau deal.

"C’est un véritable honneur de continuer à représenter ce club exceptionnel et nos fans incroyables. Je suis à Manchester United depuis cinq ans et je suis fier de dire qu'Old Trafford est ma maison", a-t-il déclaré dans un entretien accordé au site du club.

We can confirm Juan Mata has signed a new contract with #MUFC. — Manchester United (@ManUtd) 19 juin 2019

Mata évolue en effet à Manchester depuis janvier 2014. En cinq saisons et demies passées dans le nord-ouest d' , il a disputé 218 matches et 45 buts. Lors du dernier exercice, il n'a pris part cela dit qu'à 22 rencontres de championnat (3 buts marqués et 3 passes délivrées).

À MU, Mata s'est distingué par ses belles prestations, quelques buts décisifs, mais aussi par le fait d'avoir lancé son généreux projet Common Goal, une fondation qui consiste à venir en aide à des œuvres de charité. Une initiative des plus louables et à laquelle se sont joint de nombreux footballeurs à travers le monde.

À noter enfin que Mata est actuellement le seul joueur de l'effectif mancunien à avoir été couronné champion d'Europe par le passé. C'était en 2012 avec son précédent club de . Un club qu'il a dû quitter en raison d'un contentieux avec José Mourinho. Ironie du sort, les deux hommes se sont retrouvés quelques années plus tard du côté d'Old Trafford.