Rooney : "MU ferait mieux de construire avec les jeunes plutôt qu'avec Ronaldo ou Bale"

L'ancien attaquant de MU estime que les dirigeants des Red Devils feraient mieux de miser sur des jeunes en devenir plutôt que sur de vieilles stars.

Wayne Rooney a exhorté , son ancien club, à résister à la tentation de cibler des stars telles que Cristiano Ronaldo ou Gareth Bale, craignant que cela ne débouche par un énorme gaspillage d'argent.

Les Diables Rouges sont à l'aube d'une nouvelle ère sous la direction du manager, Ole Gunnar Solskjaer, et on leur prête l'intention de frapper gros lors du prochain mercato. Ils sont impatients de rivaliser avec leurs voisins de , qui a pris de l'avance récemment sur le plan sportif, tandis que United n'a même pas réussi à se qualifier pour la de la saison prochaine. L'ennemi juré de devenant également champion d'Europe, United desespère à l'idée de renouer avec les heures glorieuses et améliorer sensiblement sa sixième place lors de l'exercice 2018-19.

Questionné sur les étapes à entreprendre pour retrouver le sommet, Rooney, l'ex-star de MU, pense que son ancien club devrait être patient et construire pour réussir à long terme chez lui et en Europe, plutôt que de miser sur une solution rapide et onéreuse.

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC .



Further details will be revealed in due course. — Manchester United (@ManUtd) June 7, 2019

S'exprimant lors de l'émission Sportsweek de BBC Five Live, Rooney a déclaré: "Pour Ole, la première chose qu'il doit faire est d'essayer de renforcer l'équipe. Je ne pense pas que le fait de faire venir un ou deux joueurs pour plus de 100 millions de livres va vraiment aider l'équipe et faire progresser ceux qui sont là. Je pense qu'il doit essayer de regarder peut-être cinq ou six joueurs qui ont le potentiel d'être des joueurs de haut niveau, mais pas en dépensant 120 et 130 millions de livres sur ces éléments".

"Je pense que vous dépensez entre 30 et 40 millions sur chaque joueur et essayez ensuite de les améliorer, ce qui vous assurera également la longévité des joueurs et vous permettra de constituer une équipe autour d'un noyau de cinq ou six nouveaux joueurs et qui seront toujours là dans le futur. Vous pouvez faire venir trois joueurs - Ronaldo, Sergio Ramos et [Lionel] Messi, ou Gareth Bale, par exemple - et cela vous coûtera entre 300 et 350 millions. Vous obtiendrez peut-être deux ans de Ronaldo, deux ou trois de Ramos et vous aurez alors perdu cet argent. Le club doit se reconstruire avec de jeunes joueurs. Mais évidemment, ils doivent être suffisamment bons et permettre au club de rebondir", a poursuivi "Wazza".

Disappointing not to come away with the 3 points tonight. Well done to @USeguraCR on his 2 goals and brilliant to see Chris Odoi-Atsem back tonight after his fight against cancer, inspirational



Always a a pleasure to see my good friend @BSchweinsteiger #DCvCHI #DCU pic.twitter.com/Olv4Liqa04 — Wayne Rooney (@WayneRooney) May 30, 2019

Rooney, qui évolue maintenant à DC United, a ajouté: "Je pense que les fans de Man United comprennent qu'ils ne rivaliseront probablement pas pour le titre en l'année prochaine. Alors, laissez-les avoir ce temps, laissez à Ole le temps de constituer une équipe pour les deux ou trois prochaines années, qui vont non seulement se hisser au niveau des meilleurs en Premier League, mais également en Ligue des champions."