Jovic, une absence qui laisse planer le doute

L'attaquant du Real Madrid se fait toujours autant désirer à l'entraînement du club merengue.

Le Real Madrid a achevé sa sixième journée d'entraînement de pré-saison, pour un programme entamé le lundi 28 juin dernier.

Jovic courtisé par Milan

Les joueurs ont commencé par un échauffement et un entraînement léger avant de passer au travail de stratégie et aux coups de pied arrêtés.

Par la suite, les joueurs du Real Madrid présents ont disputé de courts matchs intenses avec de petits buts et dans des espaces restreints, avant de terminer en divisant l'équipe en quatre groupes différents et en faisant des exercices de course.

Luka Jovic a rejoint Ferland Mendy samedi, les deux hommes ne s'entraînant pas avec le reste du groupe. Au lieu de cela, Jovic a été invité à s'entraîner en salle plutôt que sur le terrain avec le reste des joueurs.

Un départ de l'attaquant serben très peu en vue au Real depuis son arrivée en provenance de la Bundesliga, a été souvent mentionné par la presse espagnole depuis le début du mercato d'été.

Courtisé par l'AC Milan notamment, le joueur du Real alimente les rumeurs le concernant et donne du grain à moudre aux médias locaux avec ses absences. Un prêt en Lombardie a souvent été évoqué pour l'attaquant.

Dimanche marquera le retour des matches pour les merengue, eux qui sont conviés à une rencontred'entraînement à Valdebebas contre Fuenlabrada.