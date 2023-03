"Des joueuses ont crié à l'aide", Gaëtane Thiney dénonce à son tour le management de Corinne Diacre

Non-sélectionnée depuis 2019 par Corinne Diacre, Gaëtane Thiney critique à son tour la sélectionneuse des Bleues.

A 37 ans, Gaëtane Thiney n'a pas l'intention de raccrocher les crampons. Non-sélectionnée en équipe de France par Corinne Diacre depuis 2019, la joueuse du Paris FC a pris la parole pour la première fois depuis l'affaire Renard/Diacre en se confiant à nos confrères de L'Equipe.

"Cela ne doit plus arriver"

Gaëtane Thiney apporte son soutien aux cinq joueuses (Wendie Renard, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto, Perle Morroni, Griedge Mbock) qui refusent de venir en équipe de France tant que Corinne Diacre en sera la sélectionneuse : « Quand une joueuse prend la parole, soit on se dit qu'elle est capricieuse, en fin de carrière, aigrie, qu'elle n'a plus le niveau, ou alors on se dit que c'est une personne qui aime la France et qui a envie que les choses avancent. [..] Maintenant, allons de l'avant. Quand Wendie (Renard) s'exprime, je lis : « Je préserve ma santé mentale. » Ça veut dire qu'elle a été au bout de ce qu'elle pouvait et qu'elle doit se protéger. Ça, c'est la réalité. »

À LIRE : Les révélations hallucinantes de Kadidiatou Diani sur le management de Corinne Diacre en équipe de France

Il y a trois ans, Gaëtane Thiney avait elle aussi alerté sur les graves dysfonctionnements au sein de l'équipe de France : « Je parlais d'un système qui n'était pas sur la haute performance. Des joueuses ont crié à l'aide. Il n'y avait pas de cellule de dialogue pour les écouter. Il faut améliorer la transparence avec l'équipe nationale pour permettre de protéger les joueuses. »

« Le staff doit être là pour accompagner les talents. C'est une vision aussi positive et futuriste. Il n'y a pas de « république des joueuses ». Tout ce qu'on vient de vivre, on doit le voir très positivement en disant que cela ne doit plus arriver », a ajouté Thiney.

Thiney de retour en sélection ?

Avec les retraits de plusieurs joueuses, Gaëtane Thiney peut-elle revenir en équipe de France ? La joueuse qui compte 163 sélections et 58 buts n'y croit pas beaucoup : « Je regarde beaucoup moins (l'annonce des listes des joueuses sélectionnées par Corinne Diacre). J'ai un vécu international très important, une personnalité qu'on connaît. Libre au coach de me prendre ou pas. »

Gaëtane Thiney, qui espère finir sa carrière en participant aux Jeux Olympiques à Paris en 2024, attend du changement en équipe de France pour pouvoir y revenir : « Je ne gagnerai pas de médaille s'il y a Corinne Diacre. Mais je n'ai pas envie de parler d'elle. […] Si la Fédération a pris conscience des choses, l'évolution doit être positive. Mon envie d'avoir une médaille, je la vois dans un système innovant et nouveau. »

À LIRE : "Ça me déchire le cœur", Selma Bacha se prononce sur l'affaire Renard/Diacre en équipe de France