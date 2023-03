"Ça me déchire le cœur", Selma Bacha se prononce sur l'affaire Renard/Diacre en équipe de France

Selma Bacha s'est prononcée sur l'affaire Renard/Diacre qui secoue l'équipe de France féminine à cinq mois de la Coupe du monde.

Joueuse de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France, Selma Bacha était l'invitée de beIN SPORTS ce dimanche 5 mars pour répondre aux questions de Vanessa Le Moigne.

Bacha inquiète par la situation de l'équipe de France

La latérale des Bleues n'a pu échapper à une question sur l'affaire qui secoue l'équipe de France féminine : cinq joueuses (Wendie Renard, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto, Perle Morroni, Griedge Mbock) refusent de jouer en sélection tant que Corinne Diacre restera la sélectionneuse.

Et cette affaire inquiète beaucoup Selma Bacha : « Je suis très inquiète de voir l'équipe de France comme ça, ça me déchire le cœur. A l'heure actuelle, on perd des joueuses cadres, des joueuses très importantes. Bien sûr que ça peut car si on ne les a pas pour le Mondial ce sera dommage. J'espère qu'une solution sera trouvée. »

Objectif Coupe du monde pour Bacha

Malgré les turbulences traversées par l'équipe de France, Selma Bacha n'a qu'un seul objectif en tête : remporter la Coupe du monde féminine qui se jouera du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Avec mon club j'ai déjà tout gagné et j'aimerais remporter avec mon pays ce titre qui manque tant à la France : la Coupe du monde. Aller chercher ce sacre avec l'équipe de France A, je pense que c'est encore plus beau. C'est un rêve d'enfant de jouer des compétitions comme ça », confie la Lyonnaise.

Présente à l'Euro 2021, Selma Bacha espère convaincre Corinne Diacre de la sélectionner : « J'espère y être. Je me concentre sur le terrain et je donne le meilleur de moi-même pour pouvoir être appelée et aborder cette compétition qui me tient à cœur. »

La joueuse n'a d'ailleurs toujours pas digéré la défaite en demi-finale de l'Euro 2021 contre l'Allemagne : « Si je pouvais remonter dans le passé et changer quelque chose ? La demi-finale de l'Euro. On aurait peut-être plus le préparer ce match. On était à un pas de la finale… »