Les révélations hallucinantes de Kadidiatou Diani sur le management de Corinne Diacre en équipe de France

Kadidiatou Diani explique pourquoi elle se retire des Bleues et dénonce le management de Corinne Diacre.

Les 24 février et 25 février, plusieurs joueuses (Wendie Renard, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto, Perle Morroni, Griedge Mbock) ont annoncé qu'elles se retiraient de l'équipe de France féminine tant que Corinne Diacre serait la sélectionneuse.

Diani explique son choix de quitter les Bleues

Ce dimanche 5 mars 2023, Kadidiatou Diani, a accordé un entretien à Téléfoot pour expliquer son choix de quitter l'équipe de France féminine : « Notre capitaine, Wendie Renard, a décidé de prendre la parole. C'est très courageux de sa part et je pense, qu'en tant que cadre, c'est important de la soutenir, étant donné que je partage le même point de vue qu'elle. Je trouve qu'on manque réellement de professionnalisme en équipe de France. Aujourd'hui, on se retrouve avec un staff assez restreint. C'est la sélectionneuse qui décide de ce staff. On n'a pas de coach adjoint, on n'a pas d'entraîneur spécifique pour les attaquantes. Je parle de ça car je suis attaquante. J'aimerais travailler devant le but. »

« Si aujourd'hui j'ai décidé de parler, de prendre la parole, c'est dans un but collectif car aujourd'hui, il y a peut-être des filles qui n'en pensent pas moins mais qui n'osent peut-être pas s'exprimer de par leur statut », ajoute l'attaquante du PSG.

Diani dénonce les méthodes de Diacre

Diani évoque également le management de Corinne Diacre comme motif de son retrait des Bleues : « Il y a aussi le fait qu'en sélection, à ses débuts, l'accès aux soins était quasiment interdit. Je suis désolée, je le dis vraiment avec ces mots-là car c'est réel. Au début, il fallait vraiment être blessé pour avoir accès à un massage ou à une session normale de soins comme on pourrait l'avoir en club. Ce sont des choses qui nous, joueuses, nous ont vraiment interpellé. On trouve que ce n'est pas normal, on est en équipe de France. »

« Avec Philippe Bergerôo, mon premier sélectionneur, quand j'arrivais en équipe de France, j'étais vraiment joyeuse, j'étais vraiment contente. Aujourd'hui, je ne retrouve ce sentiment », explique Diani.

Diani réclame le départ de Diacre

Kadidiatou Diani a aussi expliqué que Wendie Renard avait tenté de trouver une solution avec Corinne Diacre, en vain : « Je sais qu'elle (Wendie) a essayé d'arranger la situation. Elle a essayé d'avoir une discussion avec la sélectionneuse mais malheureusement, ça n'a abouti. Ça me parait compliqué d'avancer vers un même objectif quand on a en face de nous une personne qui est assez fermée, qui ne veut pas discuter avec sa capitaine. Si on veut aller chercher quelque chose à la Coupe du monde, il doit y avoir une bonne communication entre nous et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. »

Pour Diani, renoncer à la Coupe du monde est dur mais nécessaire : « Une Coupe du monde, en tant que sportive de haut niveau, on en rêve toutes. Y renoncer aujourd'hui est quelque chose qui me fait vraiment mal au cœur mais je ne voulais pas aller là-bas sans avoir les clés en main, les outils nécessaires pour aller le trophée, une médaille et pas seulement pour y figurer. »

Kadidiatou Diani espère maintenant que la FFF va intervenir et mettre en place un nouveau coach : « La Fédération française doit prendre des dispositions. Nous, on a poussé un cri d'alarme, on a fait part de notre sentiment. Ils vont étudier notre cas et prendre tout ça au sérieux pour essayer de faire avancer notre équipe. Je pense qu'il est important d'avoir du nouveau parce que, tout simplement, les filles n'en peuvent plus. Elles ne s'expriment pas forcément mais c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui en équipe de France. »

