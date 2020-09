José Mourinho : "J’ai déjà essayé de signer Gareth Bale au Real Madrid"

Interrogé sur les chances de voir le Gallois signer à Tottenham, Mourinho a botté en touche mais rappelé qu’il est un grand fan.

Depuis deux jours, l’avenir de Gareth Bale semble s’accélérer. Après avoir enfin accepter l’idée de quitter le , le Gallois est annoncé du côté de et de . Et c’est bien d’un retour chez les Spurs qu’il est de plus en plus question, comme l’a avoué son agent.

"Gareth aime toujours Tottenham. Nous sommes en discussions mais c’est compliqué. En tout cas, c’est là qu’il veut être."

Ayant explosé à la face du monde à White Hart Lane avec ses chevauchées sur le côté gauche, Bale souhaite désormais relancer une carrière qui stagne depuis deux saisons à Madrid. Présent en conférence de presse alors que Tottenham va disputer son tour préliminaire de , José Mourinho s’est laissé aller à une confidence sur le Gallois. Une façon d’avouer son intérêt sans vraiment le dévoiler.

"Je ne commente pas les choses hypothétiques. Gareth Bale est un joueur du Real Madrid."

"Mais j’ai essayé de le signer pendant mon séjour en mais je n’ai pas réussi à l’avoir. Le président a malgré tout suivi mon instinct et mes connaissances et la saison après mon départ, il a amené Bale au club. Ce n’est pas un secret et Gareth le sait."

Bale est ok, Mourinho est ok, il ne reste désormais qu’aux deux clubs à se mettre d’accord sur les conditions d’un retour de l’homme qui valait 101 millions d’euros il y maintenant sept ans.