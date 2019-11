José Mourinho est (très) intéressé par le Bayern

José Mourinho serait enchanté à l’idée de prendre en main le poste d’entraineur du Bayern Munich.

Qui sera le futur coach du ? La question reste posée vu que la direction bavaroise n’a pas encore trouvé de successeur à Niko Kovac. L’inexpérimenté Hansi Flick a bien été nommé dans cette fonction, mais seulement à titre intérimaire.

Plusieurs noms ont été cités pour ce job et parmi lesquels ceux de José Mourinho. The Special One est actuellement libre de tout engagement. Et, il se trouve qu’il serait plus que favorable à l’idée de prendre les rênes du géant allemand. L’un de ses représentants vient d’indiquer à la chaine allemande Sky Sport que ce rôle l’enchante au plus haut point et qu’il est prêt à sauter l’opportunité si d’aventure la direction munichoise jette son dévolu sur lui : « Jose Mourinho aimerait vraiment venir au Bayern. Il observe les matches de manière très attentive et intense depuis un certain temps et aimerait travailler avec des professionnels du football absolus que sont Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeness à l'avenir. Jose serait prêt », a assuré le représentant en question.

Pour cette mission, Mourinho a déjà un soutien de taille, celui de Bastian Schweinsteiger. Interrogé sur l’éventuelle arrivée de Mourinho à Munich, l’ancien milieu de terrain du Bayern a confié à Bild: «Je peux imaginer Mourinho en . Je me souviens qu'il m'a toujours posé des questions sur le Bayern et la . Lors de nos matches à l'extérieur, il y avait toujours la à la télévision. Il connaissait vraiment tous les joueurs, même les moins connus. Il apprenait aussi l'allemand. Il n'a pas travaillé en Bundesliga, alors j'imagine bien qu'il serait tenté par une expérience là-bas".

Le championnat allemand est avec celui de le seul parmi les cinq grands de l'Europe où The Special One n'a pas encore officié. Et, il a la particularité d'avoir fini champion dans tous les autres pays où il a exercé.