Bayern Munich - Bastian Schweinsteiger juge crédible la piste José Mourinho

Ancien joueur du Bayern Munich et ayant évolué sous les ordres de José Mourinho à United, l'Allemand verrait d'un bon oeil une arrivée du Portugais.

Un temps annoncé dans le viseur des Gunners pour prendre la potentielle succession d'un Unai Emery dont la position s'est considérablement fragilisée ces dernières semaines, le nom de José Mourinho est désormais associé au . Et pour cause, les Bavarois se sont séparés de leur entraîneur Niko Kovac après l'humiliation de trop reçue en championnat sur la pelouse de l' (5-1) et sont à la recherche d'un entraîneur.

Si c'est bel et bien le Français Arsène Wenger qui serait en pôle pour succéder à Niko Kovac à Munich, Bastian Schweinsteiger, ancien joueur du Bayern ayant évolué sous les ordres de José Mourinho à , verrait d'un bon oeil une arrivée du Portugais.

"Je peux imaginer qu’il serait tenté par un engagement en "

"Je peux imaginer Mourinho en Allemagne. Je me souviens qu’il me posait toujours des questions sur le Bayern et la . Pendant nos matchs à l’extérieur, il y avait toujours la à la télévision. Il connaissait vraiment tous les joueurs, même ceux des petites équipes. Il apprenait aussi l’allemand. Il n’a pas travaillé en Bundesliga, alors je peux imaginer qu’il serait tenté par un engagement en Allemagne", a confié l’ex-Bavarois dans des propos rapportés par le journal Bild.

Une chose est sûre, si le Bayern Munich engage José Mourinho ou Arsène Wenger, les pensionnaires de l'Allianz Arena n'auront aucun doute à avoir concernant l'expérience de leur nouvel entraîneur, ce qui faisait cruellement défaut à Niko Kovac, très loin des deux hommes en la matière.