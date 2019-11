Arsène Wenger est le grand favori pour le banc du Bayern selon les médias allemands

Le Bayern Munich est toujours en quête du successeur de Niko Kovac. Les médias allemands estiment qu'Asène Wenger est favori.

Selon Bild, Ralf Rangnick, annoncé comme favori pour le poste, aurait décidé de refuser et de ne pas poursuivre les tractations. Arsène Wenger fera donc la course seul en tête selon le quotidien allemand.

Mercato : Real Madrid, un point de chute pour Mariano Diaz au Qatar

L'article continue ci-dessous

Mais qu'en pense l'intéressé ? Ce dernier a été sondé à ce sujet par BeIN Sports Arabe, un média sur le plateau duquel Wenger officie comme consultant. Sa réponse ? Celui qui a officié pendant 22 ans à la tête d' a préféré éluder, mais admet tout de même que le travail de coach lui manque :

"J’ai été aux responsabilités pendant 33 ans, j’ai entraîné jusqu’à 69 ans sans interruption.Au plus haut niveau. Le coaching a occupé toute ma vie jusqu’à maintenant. Tous ceux qui ont entraîné vous diront la même chose", a ainsi confié l'ancien boss des Gunners.

"L’intensité vous manque. Certaines choses vous manquent beaucoup, d’autres pas du tout. J’apprécie les choses qui ne me manquent pas trop. D’un autre côté, les matches, la préparation des matches, les victoires, la satisfaction du travail bien fait et le partage des émotions… C’est quelque chose qui vous manque". Wenger en manque donc, mais peut être plus pour longtemps...