Jorginho : "Lampard n'était pas prêt pour Chelsea"

Le milieu de terrain italien Jorginho a égratigné son ancien manager à Chelsea, Frank Lampard.

Le milieu de terrain Chelsea, Jorginho, estime que la responsabilité de manager des Blues est arrivée trop tôt pour Frank Lampard. Selon le Brésilien, le jeune technicien anglais n'avait pas l'expérience nécessaire pour un tel poste.

Lampard a été nommé coach de Chelsea en 2019 après une seule année en tant qu'entraineur au plus haut niveau, effectuée du côté de Derby County en Championship.

Et bien qu'il ait eu une première saison décente à Stamford Bridge, une série de résultats décevants durant la campagne en cours lui a fait perdre son emploi en janvier.

"Lampard a sauté des étapes"

"Je vais être sincère sur Lampard. Je crois que, étant une légende au club, il a sauté quelques étapes nécessaires pour apprendre avant de passer dans un grand club", a déclaré Jorginho dans une interview à ESPN Brasil. "Il est venu dans un club où il est une légende, sans avoir d'expérience dans d'autres clubs. Je pense qu'il est venu trop tôt, a sauté quelques étapes et n'était pas prêt pour un travail à ce niveau, pour être honnête."

Lampard était une idole lorsqu'il était joueur à Stamford Bridge. Il y a passé plus d'une décennie à la suite d'un transfert de West Ham en 2001. Le milieu de terrain a fait plus de 600 apparitions pour Chelsea et a marqué plus de 200 buts, tout en menant le club à trois titres de Premier League et à la victoire finale en Ligue des champions 2011-12, entre autres honneurs.

Une fois que Maurizio Sarri a démissionné du poste de Blues à l'été 2019, Lampard est immédiatement devenu le premier candidat pour le remplacer malgré sa faible expérience comme entraîneur. Son passage plutôt positif à Derby, qu'il a conduit à une défaite en barrages de championnat, a suffi pour séduire Roman Abramovitch.

La saison 2019-2020 a été globalement positive pour Chelsea, qui a pris la quatrième place en championnat et a également atteint la finale de la FA Cup malgré une seule recrue, Mateo Kovacic. Mais après avoir dépensé beaucoup pour des stars comme Hakim Ziyech, Timo Werner et Kai Havertz, 2020-21 a été une énorme déception pour Lampard, qui a été démis de ses fonctions le 25 janvier avec Chelsea languissant à la neuvième place de la Premier League.

Lampard a été remplacé par Thomas Tuchel, qui a parfaitement réussi ses débuts à Londres en menant les Blues en finale de la FA Cup, ainsi qu'en demi-finale de la Ligue des champions. Avec l'ancien coach parisien à leur tête, les Londoniens sont aussi sur le point d'aller chercher une qualification pour la prochaine C1.