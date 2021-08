Jorginho admet que ce serait un "scandale" s'il remportait le Ballon d'Or contre Messi, affirme Cassano

La star italienne a été pressenti pour remporter le prix après avoir remporté des trophées majeurs avec la Squadra Azzurra et Chelsea.

Antonio Cassano a révélé que le milieu de terrain de Chelsea et de l'Italie, Jorginho, était d'accord avec son opinion selon laquelle ce serait un "scandale" s'il remportait le Ballon d'Or devant Lionel Messi. Jorginho a été pressenti pour remporter le prix après avoir joué un rôle majeur dans le triomphe de l'Italie à l'Euro 2020 ainsi que dans la victoire de Chelsea en Ligue des champions. Mais l'ancien attaquant italien a affirmé que le milieu de terrain était d'accord pour que le prix revienne toujours à Messi.

"Tu te souviens quand j'ai dit que tout journaliste qui a voté pour Jorginho comme Ballon d'Or devrait se voir retirer sa licence ?" Cassano a demandé à Christian Vieri sur sa chaîne Twitch. "Eh bien, j'étais à Formentera avec ma famille et juste au moment où je m'asseyais, j'ai ressenti un contact. "Antonio, tu es génial !" dit la voix. Je me retourne pour lui demander qui il était, il a enlevé ses lunettes et son masque, et c'était Jorginho !"

"Je lui ai dit, Jorgi, peux-tu croire au scandale s'ils te donnent le Ballon d'Or et pas à Lionel Messi ? Il a répondu qu'il était tout à fait d'accord avec moi, Lionel Messi devrait toujours gagner. Maintenant, j'admire encore plus Jorginho. Nous avons parlé pendant quatre vingt dix bonnes minutes. C'est un gars exceptionnel, très intelligent, humble et poli", a ajouté l'ancien attaquant de l'AS Roma et du Real Madrid.

Bien qu'Antonio Cassano affirme que Jorginho a admis qu'il ne méritait pas le prix, le milieu de terrain lui-même a déclaré le mois dernier qu'il pourrait être dans la course pour remporter le Ballon d'Or si les électeurs accordaient la priorité aux trophées. "Nous avons tous des rêves", a déclaré Jorginho à SporTV. "Mais, je vais être honnête, cela dépend des critères sur lesquels la décision est basée".

"Si nous parlons de talent, je sais que je ne suis pas le meilleur au monde. Mais si ça continue à se jouer sur des titres, alors personne n'a gagné plus que moi cette saison. Comment pourrais-je me comparer à Lionel Messi, Neymar ou Cristiano Ronaldo ? Ils ont des caractéristiques complètement différentes de moi. Mais, je le répète, cela dépend des critères", avait indiqué le milieu de terrain de la Squadra Azzurra.

Après l'annulation du Ballon d'Or en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, le prix sera remis en décembre de cette année. Outre Jorginho et Messi, les autres meilleurs candidats pour remporter le prix récompensant le meilleur footballeur de l'année d'après France Football incluent Robert Lewandowski, N'Golo Kanté, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku et Kylian Mbappe. La compétition est très ouverte cette saison, aucun favori ne se dégage totalement.